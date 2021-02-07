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سيارات

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:01 م
S-Class
S-Class
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كريم عاطف

أعلنت شركة مرسيدس العالمية لصناعة السيارات عن طرحها السيارة الأكثر مبيعا لها وهى S-Class موديل 2021 فى سبتمبر من العام الماضى، لافتة إلى أنه تم طرح السيارة فى مصر فى بداية هذا العام.

وطرحت شركة مرسيدس عدد من فئات للسيارة S-Class موديل 2021 ، اولهما فئة S500 4Matic و S580 4Matic و S350d .

وتستمد فئة S500 4Matic  من مرسيدس قوتها من شاحن توربيني ومحرك سعة 3.0 لتر من ستة أسطوانات ينتج عنه 429 حصان وعزم 520 نيوتن متر ، بينما تستمد الفئة  S580 4Matic قوتها من محرك4.0 لتر V8 بشاحنين توربينيين بقوة 496 حصان . وسيتم توجيه الطاقة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات وستقتصر السرعة القصوى إلكترونيًا على 250 كم في الساعة.

ويتم إطلاق السيارة S-Class موديل 2021 فى اوروبا بنظام الدفع الخلفي والدفع الرباعي ومجموعة مختارة من محركات الديزل والبنزين ذات الست أسطوانات ، مع نظام هجين بقوة 48 فولت يمكن أن يوفر دفعة إضافية للقوة. وستتلقى طرازات AMG نسخة عالية الأداء من محرك V-8 سعة 4.0 لتر.

اما فئة S350d الديزل من السيارة S-Class موديل 2021 ، تعتبر هى الأكثر سهولة للمناورة حتى في البلدات والمدن الضيقة .وتتوفر بقاعدة عجلات عادية وطويلة في أوروبا مع محرك أساسي 2900 سي سي .

وتظهر الشبكة الامامية للسيارة اكبر من الشبكة التقليدية ، اما المصابيح الأمامية نحيفة وشرسة بعض الشيء ، وغطاء المحرك الأمامي طويل وفي الخلف ، تحصل السيارة الجديدة على عدد قليل من الخطوط الدقيقة والمصابيح الخلفية الأفقية.

أما المقصورة الداخلية للسيارة فيتم استبدال الخطوط المستديرة الفخمة بأسلوب مستقبلي بسيط يمكن تحسينه بخيارات ألوان مختلفة وتطعيمات ، ويأتي التصميم أفقي في الداخل وبسيط مع مجموعة كبيرة من التقنيات المضافة أو المطورة. ويمكن لهذه الخيارات أن تجعل السيارة الجديدة تبدو وكأنها مركبة فضاء مستقبلية ، ويمكن تحديد المقصورة الداخلية بما يصل إلى خمس شاشات وشاشات OLED وشاشات ثلاثية الأبعاد مع عرض البيانات على الزجاج الامامي.

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر
شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر
شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر
شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر
شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر
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