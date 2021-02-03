أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

تعتبر السيارات هوندا من أكثر السيارات فى مصر حبًا من جانب فئة الشباب؛ بسبب شكلها الرياضى المميز، مما يجعلها دائمًا فى مقدمة قائمة اولويات المشترين، ومن ضمن طرازات السيارة الاكثر مبيعا جاءت هوندا CRV موديل 2020.

وأوضح الوكيل المحلى للعلامة التجارية هوندا فى مصر أن الطراز هوندا CRV ينتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وتستمد السيارة هوندا CRV موديل 2020 قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد هوندا CRV موديل 2020 على منظومة الجر الكلى، التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 10.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى السيارة هوندا CRV موديل 2020 ، على العديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD ، بالاضافة الى جنوط رياضية مقاس 18 بوصة.

كما ضمت مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة المصابيح زنون، وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام مفتاح تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية.

وتضمنت شاشة وسائط داخلية 7 بوصة تعمل بخاصية TOCH، وخاصية ربط الهاتف المحمول عبر البلوتوث، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكييف هواء أتوماتيك، وفتحة سقف كهربائية .

أما عن أسعار السيارة هوندا CRV موديل 2020 فى السوق المصرية الآن؛ فتأتى كالتالى :





- اتوماتيك / LX 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 649,000 جنيه

- اتوماتيك / جميع الكماليات / EX 2019 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 759,000 جنيه

- اتوماتيك / EX 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 763,000 جنيه