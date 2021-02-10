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اقتصاد

اقتصاد الكويت.. الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار واليورو يرتفع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:09 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

 استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 302ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 366ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الكويت.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 417ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 339ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.

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يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.  

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