انخفاض معدل التضخم الشهري «-0.4%» لشهر يناير 2021

بلغ الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ( 110.2) نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.4%) عن شهر ديسمبر 2020.





وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة (-20.4%)، و الملابس الجاهزة بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.6%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%)





وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.8%) لشهر يناير 2021 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.