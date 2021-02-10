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اقتصاد

انخفاض معدل التضخم الشهري «-0.4%» لشهر يناير 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:48 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
 

بلغ الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ( 110.2) نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.4%) عن شهر ديسمبر 2020.


وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة (-20.4%)، و الملابس الجاهزة بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.6%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%)


وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.8%) لشهر يناير 2021 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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