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محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع مياه الشرب في الشامية والخوالد بـ ساحل سليم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:04 م
سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع مياه الشرب
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إيهاب عمر
تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ساحل سليم والمقامة بقريتي الشامية والخوالد للاطمئنان على سير العمل ومدى توفير الخدمات للمواطنين.

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رافق سكرتير مساعد أسيوط خلال جولته أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونائبه وعدد من مسئولي الوحدة المحلية بالقريتين ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بساحل سليم فضلًا عن التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"  . 

وأكد المهندس نبيل الطيبي على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والأحياء وتذليل العقبات أمام العمل طبقًا للمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية ومعايير الجودة.
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع مياه الشرب في الشامية والخوالد بـ ساحل سليم
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع مياه الشرب في الشامية والخوالد بـ ساحل سليم
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع مياه الشرب في الشامية والخوالد بـ ساحل سليم
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع مياه الشرب في الشامية والخوالد بـ ساحل سليم
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع مياه الشرب في الشامية والخوالد بـ ساحل سليم
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