فوز مدرستين من مصر ضمن أفضل 15 مدرسة بالعالم في تحدي الجدول الدوري

أعلن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فوز مدرستين من مصر وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) ومدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM) ضمن أفضل مدارس على مستوى العالم مشاركة في تحدي الجدول الدوري عام ٢٠٢٠، وكان الاتحاد الدولي للكيمياء، البحتة والتطبيقية قد أطلق النسخة الثانية من تحدي الجدول الدوري في عام ٢٠٢٠.









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وقامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإعداد النسخة العربية من هذا التحدي، وقد أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن سعادته البالغة بإعلان مدرستين مصريتين من ضمن الخمسة عشر مدرسة الأوائل على مستوى العالم، وقد ذكر أن تواجد مدرستين مصريتين في هذه القائمة دليل على شغف الطالب المصري ونبوغه في مجال الكيمياء.









وقال: "يأتي هذا الإعلان تتويجا لجهود الأكاديمية في مجال نشر الثقافة العلمية، حيث حرصت الأكاديمية علي إطلاق التحدي باللغة العربية، وكانت أول لغة يتم اطلاق التحدي بها بعد نشره بالإنجليزية ثم حذا حذوها عدة مؤسسات على مستوى العالم لإطلاق التحدي باللغات الإسبانية والصينية والروسية والفرنسية، من أجل إعطاء الفرصة للشباب المصري والعربي في المشاركة في هذه الاحتفالية الدولية ومنحهم فرصة مساوية في التواجد الدولي وحتى لا تشكل اللغة أي عائق أمامهم، وقد أسفر ذلك النتيجة التي نحن بصددها الآن".





وأضاف أن الأكاديمية تهتم بتعليم العلوم الأساسية، ولها من المبادرات العديد في هذا المجال مثل مبادرة science up والتي تهدف لتطوير كليات العلوم في مصر، كما تشارك الأكاديمية، كأحد أعضاء اللجنة التنظيمية الدولية للعام الدولي للعلوم الأساسية من أجل التنمية المستدامة والذي تنظمه اليونسكو في عام ٢٠٢٢ بمشاركة عدة مؤسسات دولية من بينها الأكاديمية.







