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تعليم

رئيس جامعة حلوان يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك مصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:47 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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نهلة الشربيني
التقي الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في لقاء مثمر استهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين في العديد من الموضوعات ومجالات العمل المشتركة، وفي بداية اللقاء وجه رئيس جامعة حلوان الشكر لجميع القائمين بالعمل فى البنك لما حققوه من نتائج أعمال لخدمة جميع منتسبي جامعة حلوان.

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وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين الجامعة وبنك مصر لدعم خطة تطوير العشوائيات و آليات التنفيذ فى إطار الجهود المجتمعية للجامعة التى تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة و المستدامة في المناطق المحيطة بالجامعة وغيرها و إحداث تغيير بناء وهادف ومثمر  للمواطن والبيئة التى يعيش فيها، وفقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.

كما ناقش الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر  سبل دعم و تطوير مستشفى بدر الجامعى للارتقاء المستمر بالخدمات التى تقدمها إلى المواطنين و استكمالًا لجهود تطوير المنظومة الصحية التي تقوم بها الجامعة من أجل تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لمستشفياتها لتوفير الخدمة الصحية على أعلى مستوياتها.
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