مشهد خلاب.. الغروب على ساحل خليج موسى بطور سيناء البحر يشكل لوحة فنية

اشكال جمالية مختلفة لوقت الغروب علي ساحل خليج موسي بطور سيناء حيث يلتقي البحر بالجبل مع مراكب الصيد الصغيرة ومع هدوء الموج تشاهد المنظر كلوحة زجاجية مرسومة علي سطح الماء .





ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري مشهد الغروب علي ساحل وشواطئ خليج موسي الغروب الهادي في مشهد طبيعي خلاب

وقال أحمد محفوظ أحد شباب طور سيناء إنه من افضل المناظر الطبيعية بجنوب سيناء منظر الغروب علي شواطئ خليج موسي وجزيرة النورس وخاصة بعد إنشاء الكورنيش الجديد و ممشي أهل مصر .





ويقبل المواطنين بطور سيناء علي ممارسة رياضة المشي والجري وقت الغروب علي سواحل خليج السويس والتقاط الصور مع غروب الشمس .





واضاف محمود العبد أحد سكان طور سيناء أنه لابد استغلال جمال الطبيعة علي خليج موسي في الترويج للسياحة بطور سيناء حيث تتميز المدينة بمقومات سياحية متنوعة من بينها حمام موسي وآثار الكيلاني وميناء الطور القديم .

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