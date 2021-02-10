محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية سيدى شبيب

نفذ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء، جولة ميدانية إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية سيدى شبيب بالضبعة ضمن ٥ قرى بمطروح .









تفقد محافظ مطروح مدخل القرية بالطريق الدولى الساحلى موجها باعمال التنجيل والتشجير وتجميل المدخل كذلك سرعة الانتهاء من مراجعة أعمال الانارة وتوصيل كابلات الكهرباء بالاعمدة الجديدة ودهانها.

كما تفقد رصف طرق القرية بطول 5,6 كم منها نحو 2كم بمدخل القرية للطريق الدولى و3,5 طرق داخلية بالقرية مع تركيب اعمدة انارة وبلدورات جديدة ، بالاضافة الى دعم القرية بعدد ٢ محول كهرباء أحدها دعم من المحافظة والآخر من وزارة الكهرباء.





وشهد محافظ مطروح خلال الجولة الانتهاء من انشاء خزانات تجميع مياه الامطار لاهالى القرية بعدد 9 خزانات سعة 100م3 لكل خزان ، وحرص محافظ مطروح على معاينة مياه الخزانات التى اشاد بها الاهالى والتى تم انشائها من خلال لجان بالمحافظة بمشاركة أراء ومقترحات أهالى القرية لاختيار انسب مناطق تجمع مياه الامطار .





كما تم الإنتهاء من شبكه الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف ، ووجه محافظ مطروح بدراسة مطلب أهالى القرية فى نقل خط غراب المياه للقرية بدلا من بحرى الطريق وتشغيل خط المياه المار بالقرية .

كما تفقد محافظ مطروح اعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية و اقامة خزان مياه سعة ٢٥ م٣ ، موجها برفع كفاءة جميع اقسام ومنشآت الوحدة الصحية من الداخل ونقل السور لتوسعة محيط الوحدة ، مع رفع كفاءة سكن الاطباء تحقيقا لاستقرارهم بما ينعكس على توفير خدمات طبية متميزة للاهالى .





كما تفقد محافظ مطروح الوحدة المحلية بالقرية ، ووجه بسرعة دراسة إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل لأهالي القرية به مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين للتيسير عليهم أسوة بقرية زاوية العوامة ، مع عمل مديرية الاسكان للمقايسة الفنية اللازمة والعرض عليه .، كما وجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الضبعة بتجميع كافة مطالب واحتياجات القرية والعرض عليه .





كما تفقد محافظ مطروح مركز شباب سيدى شبيب بعد تطويره واقامة ملعب كرة خماسى تم تنجيله صناعيا واقامة سور وكشافات انارة ، موجها لمديرية الشباب والرياضة بسرعة التجهيز الفرش للاثاث ، كما تفقد مركز شباب حسنبك كثانى مركز بالقرية تم تطويره ضمن مبادرة حياة كريمة موجها بإعادة تنجيل الملعب الخماسى تلبية لرغبة شباب القرية مع مراجعة تطوير أعمال الانارة و الكهرباء بالمركز .





وشهد محافظ مطروح خلال الجولة اعمال رفع كفاءة المدرسة الابتدائية بسيدى شبيب واقامة 11 فصلا جديدا بالاضافة الى خزانات مياه وصرف صحى ، لاقامة مجمع تعليم اساسى يشمل مرحلة الحضانة والابتدائى والاعدادى مع استيعاب مساحة المدرسة لاقامة فصول ثانوى مستقبلا ، وموجها برفع كفاءة سكن المدرسين بالمدرسة .





كما تفقد محافظ مطروح تجمع المصانع التابع لقرية سيدى شبيب بحرى الطريق الدولى مطروح الاسكندرية ، موجها بدراسة اقامة مدرسة تعليم اساسى لأبناء القرية وتوفير مشقة العبور عبر الطريق الدولى .





بينما وجه أهالى قرية سيدى شبيب الشكر للسيد رئيس الجمهورية على مبادرته بتوفير حياة كريمة من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى وتوفير الخدمات لهم ، وكذلك الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ورعايته مع متابعته الدائمة من اجل الارتقاء بمستوى الاعمال المنفذه وتحسينها ،واضافة ودعم مزيد من الأعمال والانشاءات المقترحة لتوفير مزيد من لخدمات والحياة الكريمة لاهالى القرية.





حضر الجولة العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة والمهندس حسين السنينى المنسق العام للمبادرة بمطروح والمهندس محمد الباهى الامين وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والمهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية المعنية واهالي القرية



