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محافظات

لمدة 45 يوما.. حملة في مطروح لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، أن مديرية الطب البيطري، تقوم بحملات لتحصين الثروة الحيوانية  لمنع انتشار أى امراض وبائية خاصة الحمى القلاعية والوادي المتصدع مع انطلاق تلك الحملات، والتي بدأت من يوم 6 فبراير ولمدة 45 يومًا داخل مراكز وقرى المحافظة، من الحمام شرقا والسلوم غربًا وسيوة جنوبًا.


واضاف علي  دعم صغار المربيين بنصف ثمن  التحصينات وذلك من خلال منحة المحافظة  التى لا ترد تشجيعا  لمربى الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتخفيف العبء عنهم والوقاية من الأمراض الوبائية مع الالتزام ببرامج التحصين المختلفة حفاظا على الثروة الحيوانية  كمورد اقتصادي هام لأهالي مطروح.

وأشار  مدير الطب البيطري بمطروح، إلى أنه على المربين الراغبين في تحصين رؤوس الثروة الحيوانية لديهم التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصينها خلال مدة ٤٥ يوما.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  استمرار دعم  محافظة مطروح  حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع  بنصف الثمن لصغار المربيين وتخفيف العبء عنهم  في إطار  الاهتمام برعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار أنه يتم العمل على النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة خاصة اغنام البرقى والتى تلقى قبولا في الأسواق المحلية والعربية نظرا لما تتميز بها هذه الأغنام .
لمدة 45 يوما.. حملة في مطروح لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
لمدة 45 يوما.. حملة في مطروح لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
لمدة 45 يوما.. حملة في مطروح لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
لمدة 45 يوما.. حملة في مطروح لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
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