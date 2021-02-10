لمدة 45 يوما.. حملة في مطروح لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية ، أن مديرية الطب البيطري، تقوم بحملات لتحصين الثروة الحيوانية لمنع انتشار أى امراض وبائية خاصة الحمى القلاعية والوادي المتصدع مع انطلاق تلك الحملات، والتي بدأت من يوم 6 فبراير ولمدة 45 يومًا داخل مراكز وقرى المحافظة، من الحمام شرقا والسلوم غربًا وسيوة جنوبًا. الطب البيطرى بمطروح ، أن









واضاف علي دعم صغار المربيين بنصف ثمن التحصينات وذلك من خلال منحة المحافظة التى لا ترد تشجيعا لمربى الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتخفيف العبء عنهم والوقاية من الأمراض الوبائية مع الالتزام ببرامج التحصين المختلفة حفاظا على الثروة الحيوانية كمورد اقتصادي هام لأهالي مطروح.





وأشار مدير الطب البيطري بمطروح، إلى أنه على المربين الراغبين في تحصين رؤوس الثروة الحيوانية لديهم التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصينها خلال مدة ٤٥ يوما.





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار دعم محافظة مطروح حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بنصف الثمن لصغار المربيين وتخفيف العبء عنهم في إطار الاهتمام برعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.



