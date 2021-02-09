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محافظات

نقل الحالات لمستشفى النجيلة.. إلغاء قسم عزل كورونا بمستشفى مطروح.. صور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:37 م
مستشفى مطروح
مستشفى مطروح
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ايمن محمود
قررت وزارة الصحة الغاء قسم عزل كورونا بمستشفى مطروح العام ونقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفي النجيلة .

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمطروح أنه تم الغاء قسم العزل من   مستشفى مطروح العام  ونقل جميع الحالات المصابة بكورونا وهى  6 حالات إلي مستشفى العزل بالنجيلة لاستكمال العلاج . 

واضاف أن وزارة الصحة أصدرت القرار  بإلغاء العزل بمستشفي مطروح العام  مع الابقاء علي غرفة فرز الحالات فقط .  

من ناحية أخرى في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح  علي رفع كفاءة الفرق الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة قام فريق (التدريب والتعليم المستمر) بمستشفي مطروح العام، بتدريب تمريض عناية الحضانة بالمستشفي علي التعامل مع الاجهزة الطبية مثل جهاز الصدمات الكهربائية و التنفس الصناعي للمبتسرين والرعاية التمريضية مع الاطفال حديثي الولادة داخل الحضانات .

نقل الحالات لمستشفى النجيلة.. إلغاء قسم عزل كورونا بمستشفى مطروح.. صور
نقل الحالات لمستشفى النجيلة.. إلغاء قسم عزل كورونا بمستشفى مطروح.. صور
نقل الحالات لمستشفى النجيلة.. إلغاء قسم عزل كورونا بمستشفى مطروح.. صور
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