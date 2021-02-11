بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل المدلعة

وانتشرت صوره علي الفيسبوك مؤخرا، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل “المدلعة” وهي عبارة عن بسبوسة بالكريم شانتيه او القشطة مع الكراميل وصوص الشيكولاته تصدر طبق المدلعة الذي يعد احدي حلويات محافظة الغربية التريند على السوشيال ميديا





المقادير

2 كوب من السميد الناعم

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الشربات

2 ملعقة كبيرة سمنة

نصف كوب كريمة

كوب من السكر الأبيض

شربات حلويات

ثانيًا لطبقة الكنافة

300 جرام من الكنافة

150 جرام من الزبدة أو السمنة المذوبة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

ثالثًا لطبقة الكريمة

300 ملل من كريمة الخفق

نصف كوب من بودرة الكريم شانتى

رابعًا للتزيين

صوص كراميل أو توفى

صوص شوكولاتة





طريقة العمل

نقوم بتقليب الحليب مع الشربات والسمنة

يقلب السكر مع السميد جيدًا

ثم توضع له الكريمة ويقلب جيدًا

يضاف خليط الحليب والشربات والسمن لخليط السميد ويقلب حتى يتجانس

يوضع الخليط فى صينية مدهونة سمنة

ثم توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج من الفرن وتسقى بشربات الحلويات

نقوم بعمل الكنافة

تفتت الكنافة باليد

ثم تقلب مع السكر البودرة

يوضع لها السمنة المذوبة وتقلب حتى تتشرب الكنافة كل السمنة

تفرد الكنافة فى صينية بنفس مقاس صينية البسبوسة

ثم تكبس جيدًا باليد حتى تتماسك

توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

نقوم بعمل الكريمة

تخفق جميع مكونات الكريمة معًا حتى نحصل على كريمة متماسكة





نحضر الكنافة

ثم توضع فى طبق

يوضع لها طبقة من الكريمة

ثم يوضع فوق الكريمة طبقة البسبوسة

تقلب المدلعة فى طبق التقديم بحيث تصبح الكنافة بالأسفل

ثم تغطى بالكريمة

تفرد طبقة من صوص الكراميل أو التوفى على الوجه

ثم تزين بصوص الشوكولاتة وتقدم باردة