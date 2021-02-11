بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل المدلعة

تصدر طبق المدلعة الذي يعد احدي حلويات محافظة الغربية التريند على السوشيال ميديا وانتشرت صوره علي الفيسبوك مؤخرا، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل “المدلعة” وهي عبارة عن بسبوسة بالكريم شانتيه او القشطة مع الكراميل وصوص الشيكولاته
المقادير
اولًا لطبقة البسبوسة
2 كوب من السميد الناعم
نصف كوب من الحليب
نصف كوب من الشربات
2 ملعقة كبيرة سمنة
نصف كوب كريمة
كوب من السكر الأبيض
شربات حلويات
ثانيًا لطبقة الكنافة
300 جرام من الكنافة
150 جرام من الزبدة أو السمنة المذوبة
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
ثالثًا لطبقة الكريمة
300 ملل من كريمة الخفق
نصف كوب من بودرة الكريم شانتى
رابعًا للتزيين
صوص كراميل أو توفى
صوص شوكولاتة
طريقة العمل
نبدأ بعمل البسبوسة
نقوم بتقليب الحليب مع الشربات والسمنة
يقلب السكر مع السميد جيدًا
ثم توضع له الكريمة ويقلب جيدًا
يضاف خليط الحليب والشربات والسمن لخليط السميد ويقلب حتى يتجانس
يوضع الخليط فى صينية مدهونة سمنة
ثم توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج من الفرن وتسقى بشربات الحلويات
نقوم بعمل الكنافة
تفتت الكنافة باليد
ثم تقلب مع السكر البودرة
يوضع لها السمنة المذوبة وتقلب حتى تتشرب الكنافة كل السمنة
تفرد الكنافة فى صينية بنفس مقاس صينية البسبوسة
ثم تكبس جيدًا باليد حتى تتماسك
توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج من الفرن وتترك لتبرد
نقوم بعمل الكريمة
تخفق جميع مكونات الكريمة معًا حتى نحصل على كريمة متماسكة
نحضر الكنافة
ثم توضع فى طبق
يوضع لها طبقة من الكريمة
ثم يوضع فوق الكريمة طبقة البسبوسة
تقلب المدلعة فى طبق التقديم بحيث تصبح الكنافة بالأسفل
ثم تغطى بالكريمة
تفرد طبقة من صوص الكراميل أو التوفى على الوجه
ثم تزين بصوص الشوكولاتة وتقدم باردة