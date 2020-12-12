طريقة عمل البسبوسة.. أشهر الأخطاء وحلولها

يعشق الكثير منا طريقة عمل البسبوسة ونسعى جاهدين في عملها داخل المنزل بنفس مذاق الجاهز، لذا سنقدم لكم في السطور التالية اكثر من طريقة عمل البسبوسة في المنزل، و الأخطاء التي نقع فيها وتجعلك لا تحصلين على نفس شكل و طعم الجاهز.







تعد البسبوسة من اشهر واشهى الحلويات الشرقية، ذا تم ابتكارها لتقديم طريقة عمل البسبوسة بأكثر من طريقة وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز 6 وصفات لعمل البسبوسة في المنزل على طريقة أشهر الطهاة .





طريقة عمل البسبوسة لـ نجلاء الشرشابي





مقادير طريقة عمل البسبوسة





2 ونصف كوب دقيق بسبوسة

كوب سكر

فانيليا

بيكنج بودر

2 كوب زبادى

كوب جوز هند

مكسرات

كوب زبدة

العسل

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف ليمونة





طريقة عمل البسبوسة :





1- تخلط البسبوسة مع السكر مع الفانيليا والزبدة مع جوز الهند مع البيكنج بودر مع الزبادى و تخلط جيدا





2- ثم نضعها فى صينية و تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى الإحمرار





3- نضع كوب ماء + 2 كوب سكر + ليمونة و تغلى لمدة 3 دقائق





4- ثم نضع عليها العسل الدافىء





طريقة عمل البسبوسة بالقشطة نجلاء الشرشابي





مقادير طريقة عمل البسبوسة بالقشطة :





2 كوب سميد

نصف كوب زبادى

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

نصف كوب جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب لبن

علبة قشطة

3 ملعقة كبيرة نشا

شربات

كريم شانتى





طريقة عمل البسبوسة بالقشطة





1- اخلطي اللبن والقشطة والنشا على النار وقلبى جيدًا واتركيه خليط المهلبية ليبرد





2- اخلطي الزيت والسكر والبيكنج بودر وجوز الهند والسميد ثم أضيفى الزبادى والزيت





3- ادهنى صينية بالزيت وضعى طبقة من البسبوسة وضيفى خليط المهلبية ثم طبقة أخرى من البسبوسة





4- أدخلى البسبوسة الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها وهي ساخنة بالشربات الدافئ





5- يمكنك تزيين الوجه بالكريم شانتى والقشطة وقدميها





طريقة عمل البسبوسة بالسميد لـ نجلاء الشرشابي





مقادير عمل البسبوسة بالسميد :





نصف كوب لبن مكثف محلى

2 كوب سميد

نصف كوب سمن

نصف كوب زبادى

نصف كوب جوز هند

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

شربات

قشطة





طريقة عمل البسبوسة بالسميد





1- نخلط السميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسكر.





2- أضيفى السمنة والزبادى واللبن المكثف وقلبى.





3- افردي الخليط السميك فى صينية مدهونة بالسمنة.





4- أدخلى البسبوسة الفرن حتى تمام النضج.





5- اسقى البسبوسة بالشربات البارد وتكون البسبوسة ساخنة.





6- زينيها القشطة على الوجه وقدميها.





طريقة عمل البسبوسة العادية لـ نجلاء الشرشابي





مقادير طريقة عمل البسبوسة العادية :





2 كوب سميد

2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف كوب سمنة

1 كوب زبادى

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب جوزهند

رشة ملح

الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة سمنة

جوز هند للوجه





طريقة عمل البسبوسة العادية :





1- يخلط دقيق السميد مع البيكنج بودر والسكر والزبادى والملح والسمنة والدقيق وجوز الهند.





2- يقلب كل الخليط، ثم يفرد في صينية.





3- توضع في الفرن في الرف الأوسط حتى تمام النضج.





الشربات

4- يوضع الماء مع السكر وعصير الليمون في حلة على النار





5- يترك الخليط ليغلي 7 دقيقة ثم تضاف السمنة





6- يضاف الشربات الساخن إلى البسبوسة الساخنة وترش بجوز الهند





طريقة عمل البسبوسة بالزبادى لـ أميرة شنب





مقادير طريقة عمل البسبوسة بالزبادي :





3 كوب سميد

2 كوب زبادي بلدي

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة سمنة فلاحي سايحة

نصف كوب جوز هند

ملعقة صغيرة فانيليا

كيس بيكنج بودر

ملعقة صغيرة حبهان بودرة

حسب الرغبة

قشطة علب

فستق مفروم

طحينة

الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف كوب عسل جلوكوز

ماء ورد

نصف ملعقة عصير ليمون

ملعقة كبيرة سمنة





طريقة عمل البسبوسة بالزبادى





1- يخلط دقيق السميد مع السمنة و يبس جيدا حتى تتجانس المكونات.





2- يضاف السكر مع الفانيليا و البيكنج بودر و جوز الهند و حبهان بودرة.





3- يضاف الزبادى مع تقليب بسيط حتى تتجانس المكونات بدون عجن.





4- يوضع الخليط في قالب به ورقة زبدة أو مدهون بالطحينة و ترش بالفستق المجروش





5- تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة الى 30 دقيقة.





6- يضاف الشربات الساخن على البسبوسة وهي ساخنة ثم تغطى.





7- تدخل الفرن لمدة 10 دقائق اخرى ثم ترفع و تزين بالقشطة و ترش بالفستق المفروم بالهنا





طريقة تحضير الشربات

8- يوضع السكر والماء والعسل الجلوكوز وماء الورد على النار حتى يغلى مع ملعقة السمنة.





9- يترك حتى تتجانس تماما و يكتسب القوام المتوسط ثم يضاف فى الاخر عصير الليمون.





طريقة عمل البسبوسة منال العالم





مقادير طريقة عمل البسبوسة منال العالم





1 كوب سكر

1 كوب سميد

1 كوب دقيق

1 كوب جوز هند

1 كوب زيت ذرة

1 كوب زبادي" روب "

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

بيضة

كوب للتزيين: جوز هند، فستق حلبي ناعم





لدهن القالب:

3 ملعقة كبيرة طحينة





طريقة عمل البسبوسة منال العالم

1- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن ثم سخني الفرن إلى درجة حرارة 180م.





2- أحضري صينية مستديرة مقاس 13 بوصة، ادهني الصينية بقليل من الطحينة.





3- في طبق عميق ضعي السكر، السميد، الدقيق، جوز الهند، الزبادي، الفانيليا، البيكنج باودر والبيض، باستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد لمدة دقيقة إلى أن تختلط وتتجانس تماما.





4- اسكبي خليط البسبوسة في الصينية وساوي السطح.





5- ضعي صينية البسبوسة في الفرن لمدة 30 دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون.





6- أخرجي البسبوسة من الفرن، واسكبي الشربات الساخن مباشرة وزيني البسبوسة بجوز الهند والفستق الحلبي، ثم اتركيها لتبرد





مشاكل البسبوسة :



