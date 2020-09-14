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مرأة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة.

ونقدم لك طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك .


طريقة عمل البسبوسة بالسميد ووالزبادي

مقادير عمل البسبوسة بالسميد ووالزبادي

2 كوب سميد ناعم
سكر
حليب
فانيليا
بيكنغ باودر
زبادي
جوز هند
مكسرات للتزيين




طريقة عمل البسبوسة بالسميد ووالزبادي

- نقوم بخلط السميد مع الزيت او السمنة بشكل جيد ونتركها مدة 20 دقيقة حتى يتشرب السميد كامل الزيت

- نضيف الفانيليا وجوز الهند والبيكنج باودر والملح والسكر ونخلطهم نضيف الحليب ونحركهم

- نضع الخليط في صينية فرن مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالسميد ونمده بالتساوي

- نقوم بتقسيم البسبوسة باستخدام السكين لشكل مربعات ثم نضع حبات اللوز على القطع

- ندخل الصينية لفرن مسبق الاشعال على حرارة 180 والنار من الاسفل فقط وعندما تنضج نشعل قليلًا من الاعلى حتى تأخذ البسبوسة اللون الذهبي

- نقوم بصب الشربات الساخن على بسبوسة ساخنة ونتركها حتى تتشرب وتبرد، ندخلها للثلاجة مدة ساعة وتصبح جاهزة.
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