بمكونات بسيطة.. طريقة عمل البسبوسة للشيف منال العالم

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة وسنقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك .









مقادير عمل البسبوسة في البيت





لبن

بيض

فانيليا

زيت

سكر

زبادي

سميد

بيكنج بودر









طريقة عمل البسبوسة في البيت





- في وعاء الخلاط الكهربائي امزجي البيض، السكر وخلاصة الفانيليا حتى تتجانس المكونات، زيدي على المزيج اللبن الزبادي والزيت ثم اخلطي المكونات.





- أضيفي السميد والبايكنغ باودر مع التحريك المستمر، ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت ثم اسكبي فيها خليط البسبوسة.





- ادخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى الـ 30 دقيقة حتى تنضج البسبوسة ويتحمر وجهها.





- وزعي القطر على البسبوسة ثم زيني وجهها بالفستق الحلبي المجروش.













مقادير عمل البسبوسة منال العالم





3 كوب سميد بسبوسه

4 ملعقة كبيرة سمن

1 كوب حليب

1 كوب سكر ناعم

¼ كوب جوز هند ناعم

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا





مقادير عمل الشربات





1 كوب سكر

½ كوب ماء

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون













طريقة عمل البسبوسة منال العالم





- نضع المكونات الصلبة ونمزجها معا، وفي وعاء جانبي نمزج الزبدة مع الحليب ويُحرّك المزيج جيدًا.





- تضاف المكونات الصلبة الى خليط الحليب والزبدة وتحرك جيد يُسكب المزيج في صينية.





- نضع على درجة حرارة 180 بين 30 -40 دقيقة، حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا.





- إخراجها من الفرن ويُسكب العسل المبرّد على وجهها. توضع في البراد لتبرد تمامًا، وتقطّع وتُقدّم.





طريقة تحضير الشربات





- نضيف السكر والماء إلى قدر، ونغلي المزيج ونتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق







