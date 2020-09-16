في المنزل.. طريقة سهلة لـ عمل البسبوسة

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتعا الخاصة وسنقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك .
طريقة عمل البسبوسة سهلة
مقادير عمل البسبوسة سهلة
كوب ونص سميد ناعم
1/3 ثلث كوب سكر
كوب لبن
كوب سمن
فانيليا
1/2 كوب جوز هند
ملعقتان صغيرة بكنج باودر
طريقة عمل البسبوسة سهلة
- نخلط سميد، وسكر وبكنج باودر، وفانيلا، وسمن ، وجوز ثم نضيف الحليب ونخلط جيدا
- نحضر صينية متوسطة الحجم و ندهنها بالسمن ثم نصب الخليط
- نقطع البسبوسة مربعات ثم ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي من فوق
- تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الساخن فورا و تترك لتبرد.
طريقة عمل البسبوسة سهلة
مقادير عمل البسبوسة سهلة
كوب ونص سميد ناعم
1/3 ثلث كوب سكر
كوب لبن
كوب سمن
فانيليا
1/2 كوب جوز هند
ملعقتان صغيرة بكنج باودر
طريقة عمل البسبوسة سهلة
- نخلط سميد، وسكر وبكنج باودر، وفانيلا، وسمن ، وجوز ثم نضيف الحليب ونخلط جيدا
- نحضر صينية متوسطة الحجم و ندهنها بالسمن ثم نصب الخليط
- نقطع البسبوسة مربعات ثم ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي من فوق
- تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الساخن فورا و تترك لتبرد.