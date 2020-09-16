AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في المنزل.. طريقة سهلة لـ عمل البسبوسة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتعا الخاصة وسنقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك .


طريقة عمل البسبوسة سهلة

مقادير عمل البسبوسة سهلة

كوب ونص سميد ناعم
1/3 ثلث كوب سكر
كوب لبن
كوب سمن
فانيليا
1/2 كوب جوز هند
ملعقتان صغيرة بكنج باودر


طريقة عمل البسبوسة سهلة


- نخلط سميد، وسكر وبكنج باودر، وفانيلا، وسمن ، وجوز ثم نضيف الحليب ونخلط جيدا

- نحضر صينية متوسطة الحجم و ندهنها بالسمن ثم نصب الخليط

- نقطع البسبوسة مربعات ثم ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي من فوق

- تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الساخن فورا و تترك لتبرد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

خطوة بخطوة.. شاهد طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات

طريقة عمل البسبوسة في 5 دقائق

من غير تكاليف .. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

ترشيحاتنا

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

وزير التعليم يرد على قنوات الشر المشككة فى التطوير.. فيديو

بيان عاجل من النيابة السعودية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام

لغز على تيك توك| هل تستطيع إيجاد الفرق بين أم أربعينية وابنتها؟ شاهد

ترشح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور