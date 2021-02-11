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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن  أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 11-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.
عاطفيا: فينوس في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر الجديد معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ في برجك يساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء وحافظ على اللباقة.

برج الجوزاء
 مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك.
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب.

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخرات، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.
عاطفيا: فينوس بمنزلك الثامن تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته.

برج الاسد
عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: تراجع عطارد قد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك ذلك مشحونا بالواجبات أو بالانفعالات وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك.
مهنيا وصحيا: القمر الجديد في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

برج الميزان
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.
اجتماعيا ومهنيا: تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء واعمل بدقة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.
مهنيا: الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر الجديد بمنزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك.
عاطفيا وعائليا: اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء وحافظ على اللباقة

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك يمكنك تمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر أو فيمن تحب بكل بساطة.
مهنيا وعائليا: القمر الجديد في برجك يساعدك اليوم أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع أيضا في إظهار انفعالاتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا وصحيا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك، فقط استرخ وخذ وقتا كافيا من الراحة.

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