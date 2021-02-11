حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 11-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.
عاطفيا: فينوس في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر الجديد معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ في برجك يساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء وحافظ على اللباقة.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك.
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخرات، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.
عاطفيا: فينوس بمنزلك الثامن تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته.
برج الاسد
عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: تراجع عطارد قد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك ذلك مشحونا بالواجبات أو بالانفعالات وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك.
مهنيا وصحيا: القمر الجديد في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.
برج الميزان
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.
اجتماعيا ومهنيا: تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.
برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء واعمل بدقة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.
مهنيا: الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.
برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر الجديد بمنزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك.
عاطفيا وعائليا: اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء وحافظ على اللباقة
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك يمكنك تمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر أو فيمن تحب بكل بساطة.
مهنيا وعائليا: القمر الجديد في برجك يساعدك اليوم أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع أيضا في إظهار انفعالاتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا وصحيا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك، فقط استرخ وخذ وقتا كافيا من الراحة.