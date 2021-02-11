حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل

عاطفيا: فينوس في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر الجديد معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ في برجك يساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء وحافظ على اللباقة.