الأسد والعذراء يتعرضان لظروف قاسية.. توقعات الأبراج خلال شهر فبراير

توقعات الأبراج خلال شهر فبراير من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص في أول أيام الشهر.





كشف أحمد شاهين ، خبير الأبراج، في تصريحات ل صدى البلد عن أبرز توقعات الأبراج خلال شهر فبراير على جميع الأصعدة ...





اقرأ إيضا..





برج الحمل

أطفالك هذا الشهر سيكونون قادرين على استعادة تركيزهم على دراستهم وستكون جبهاتك المهنية قوية حيث ستتمكن من إنجاز جميع الأشياء المهمة الخاصة بك ولكن يجب عليك تجنب القرارات المتسرعة، إنه وقت مناسب للتفكير في شراكة خاصة في العلاقات الأسرية، فيما يتعلق بحياتك الرومانسية سينظر إليك شريكك عندما يكون عالقًا وسيجعلك هذا أكثر مسؤولية بشكل غير مباشر.

سيجد المتزوجون أنفسهم عالقين في أعمالهم المنزلية ولكن هذا لن يؤذي أيًا منهم، قد تزعجك صحة أطفالك قليلًا لكنهم سيكونون بخير تمامًا خلال فترة الأربعة أيام التي يمرضون فيها.





برج الثور

أحداث هذا الشهر قد تحدد مسار الإجراءات في المستقبل، ستعمل الجوانب الكوكبية على توسيع دائرتك الاجتماعية مع بعض أنواع الأشخاص المثيرة للاهتمام والمختلفة، وستخضع آرائك حول الحياة لموضع جدال.





برج الجوزاء

إن إهمالك سيأتي في طريق نجاحك فيما يتعلق بتعليمك وسيتعين عليك استعادة انتباهك، على الجبهات المهنية يمكن رؤية الخلافات ومن الأفضل عدم تغيير مكان عملك، على جبهات العمل لن تجد صفقات جيدة ، ويُنصح بالانتظار وترك الأمور تستقر بثبات، حول الزواج سيأتي هذا الشهر بدرسك في إعطاء الأهمية الواجبة لعلاقتك واحترام جهود شريكك، فيما يتعلق بالأطفال يجب أن تكون أكثر صداقة معهم للوصول إلى حالتهم الذهنية، طبيعتك المتسامحة ستعمل فى صالحك.





برج السرطان

يمكن جعل الحياة الزوجية أكثر حلاوة من خلال الذهاب في عطلة ممتعة ستكون العلاقات الأسرية ممتعة والآفاق الصحية ممتازة، سيكون النمو الوظيفي جيدًا وآفاق السفر مشجعة.





برج الأسد

سوف تكون الحياة العاطفية رومانسية وحسية مع وجود مجال للحمل، تقدم العلاقات الأسرية صورة جميلة والآفاق الصحية مشجعة، سيكون التطوير الوظيفي جيدًا جدًا ويمكن أن يكون الوضع المالي مشكلة، ستواجه مجالات السفر والتعليم ظروفا قاسية.





برج العذراء

ستكون العلاقات رومانسية وحسية، الصحة لن تطرح أي مشاكل خلال الشهر، الآفاق التعليمية رائعة وسيتم إعاقة النمو المهني، لن تكون الأنشطة المالية وأنشطة السفر مواتية.





برج الميزان

يسود الشهر نغمة زوجية جيدة جدًا، لن تسبب الصحة أي مشاكل، سوف يتفوق الطلاب في دراستهم، سيواجه النمو المالي والمهني ظروفًا صعبة، لن يكون لارتباطات السفر أي آثار مفيدة.





برج العقرب

العلاقات ستواجه مشاكل خلال الأجزاء الأولى من الشهر، سيواجه التطوير الوظيفي والآفاق المالية صعوبات، ستكون العلاقات الأسرية إشكالية وستكون الصحة سيئة مؤقتا، من المحتمل تحقيق مكاسب كبيرة من أنشطة السفر.





برج القوس

ستكون علاقات الحب رائعة هذا الشهر، ستعاني الآفاق المهنية المشاكل في مكان العمل، شؤون الأسرة والصحة لن تشكل أي صعوبات لا تعد أنشطة السفر بأي فوائد بينما سيكون النمو الأكاديمي للطلاب مثيرًا للإعجاب.





برج الجدي

يبحث الأشخاص العزاب عن المتعة في العلاقات، ستكون العلاقة مع الأطفال رائعة، كما ستكون الصحة رائعة وسيكون النمو الوظيفي رائعًا ايضا ، سوف يتفوق الطلاب في دراستهم اما الامور المالية وخطط السفر ليست مربحة.





برج الدلو

ستكون الحياة الزوجية متناغمة وممتعة، ستواجه الحياة الأسرية تحديات غير متوقعة، ستكون الصحة والوظيفة في حالة اضطراب ومليئة بالمشاكل، سيعود السفر بغرض العمل على عائدات جيدة لكن الطلاب سيواجهون الكثير من الصعوبات في دراستهم.





برج الحوت

سيجد الأفراد شركاء الحب من خلال التواصل الجيد، العلاقات الأسرية ستكون متقلبة، سيكون النمو المهني ممتازًا وسيكون التدفق المالي غزيرًا، في حين أن مشاركات السفر ستكون مفيدة فإن الآفاق التعليمية ليست مشجعة.