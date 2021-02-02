مبيغلبوش .. مواليد هذه الأبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

2- الثور

لا يفقد صبر برج الثور أبدًا، يأخذون الوقت الكافي للتفكير في الأمور بعناية وإيجاد أفضل طريقة لحل المشكلة، ومع ذلك يمكن أن يكون اختبارًا حقيقيًا لصبر الآخرين، لأنهم عادة ما يكتشفون فقط عن الخطة عندما يكون برج الثور متأكدًا بنسبة مائة بالمائة من أن فكرته ستنجح.





3- برج الحمل

يعتبر برج الحمل عقلًا مبدعًا وهذا واضح بشكل خاص عند حل مشكلة ما، تبدو أفكاره في معظم الأوقات غير عادية ومبالغ فيها بعض الشيء للوهلة الأولى، لكنه عادة ما يتمكن من تنفيذها دائمًا تقريبًا، إذا حددت علامة النار أن حلها لا يعمل فإنها تعود إلى البداية وتحاول خطة أخرى.





