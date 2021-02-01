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سرك مش في بير .. 4 أبراج لا تثق بمواليدها نهائيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:50 م
4 أبراج لا تثق بهم
4 أبراج لا تثق بهم نهائيا
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حياة عبد العزيز
بينما يتفوق البعض في الحفاظ على الأسرار، فإن البعض الآخر لا يفعل ذلك بشكل جيد، نستعرض بعض مواليد الأبراج هذه التي لا يمكنها إخفاء السر وفقًا لموقع "novosti".


1- برج الحمل

مواليد برج الحمل لا يهتمون بالأسرار، إنهم لا يأخذونهم على محمل الجد ومندفعون في نهجهم، إنهم لا يفهمون ما هو الشيء المهم في حفظ الأسرار ولهذا السبب يمكنهم في كثير من الأحيان الكشف علانية عن سرك للناس.

2- برج العذراء

يميل مواليد برج العذراء، إلى الانخراط بشكل كبير في حياتك، يعتقدون أنهم يعرفون ما هو مناسب لك وسيشيرون إلى أخطائك، يعتقدون أنهم يعرفون أفضل، وإذا اعتقدوا أن مشاركة سرك مع الآخرين أمر صحيح، فسيفعلون ذلك دون تردد.

3- برج العقرب

على الرغم من أن مواليد العقرب غامضون، إلا أنهم يعرفون قيمة السر، لكن يمكنهم أيضًا مشاركة سرك مع الآخرين إذا كان ذلك مناسبًا أو مفيدًا لهم، لذلك لا ينبغي أبدًا أن يُعهد إلى برج العقرب بالأسرار.

4- برج القوس

لديهم عادة قول الحقيقة وفي محاولة منهم ليكونوا صادقين ومباشرين، يمكنهم إخبار سرك لأشخاص آخرين وسوف يندمون عليه على الفور.
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