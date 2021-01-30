حركة الكوكب خلال 5 أيام قادمة.. تراجع كوكب عطارد في برج الدلو الهوائي وتأثيره على باقي الأبراج

يبدأ تراجع كوكب عطارد في برج الدلو الهوائي، من 30 يناير، وستستمر فترة التراجع حتى 21 فبراير، حيث سيكون لهذا التراجع تأثيرات كبيرة على حياتنا، أثناء فترة التراجع نشعر بتشويش في حياتنا اليومية حيث يبدأ التأثير السلبي للتراجع قبل حدوثه بحوالي 5 ايام، وفقا لما نشره خبير الأبراج، نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





ومن المجالات الرئيسية التي تتأثر سلبا من تراجع عطارد الاتصالات، اذ تتعطل الهواتف بصورة مفاجئة، وقد تضيع رسالة في البريد او ان يتاخر طرد بريدي اكثر من المعتاد، بالاضافة الى ذلك تكتظ حركة المرور وننتظر طويلا في السيارة و عادة تكثر حوادث السير بشكل ملحوظ كما تزداد السرقات لا سيما سرقة السيارة ناهيك عن خراب او تلف فجائي يحل بها . ونلاحظ ايضا في فترة تراجع عطارد ان عددا من الأجهزة الكهربائية في البيت تتعطل بصورة فجائية ودون سابق انذار كجهاز التلفزيون او المذياع او الثلاجة او الغسالة.

وفي هذه الفترة أيضا يجب الحذر اثناء توقيع على عقد ما اذ يجب تفحص بنوده جيدا لئلا يتسرب بند ما يسبب لنا المتاعب في وقت لاحق . من كان بوسعة تأجيل توقيع عقد ما فليفعل وإلا فليراجع كل بند بدقة متناهية . كما لا أنصح أي شخص في فترة التراجع من كفالة شخص آخر ماليا. في فترة تراجع عطارد نلاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة وعلى الذين يضاربون في السوق المالي او البورصة او الذين يتعاملون بتغيير العملات ان يكونوا على وعي من ذلك الامر لان الاسعار تتذبذب في كلا الاتجاهين وتكون غير مضمونة.





ومن الامور السلبية هي النسيان والتشويش الذي يصيبنا فقد نفقد حاجياتنا لا سيما المفاتيح او بعض الاوراق الثبوتية وفي مجال الدراسة تخف القدة على الاستيعاب وتزول الرغبة في الالتحاق بدورة دراسية . وهذه الفترة غير مناسبة لاتمام مراسيم خطبة او زفاف لتاثيراتها السلبية. اكثر الأشخاص الذين يجب عليهم الحذر هم مواليد اولا مواليد برج الدلو ومن ثم مواليد برج الثور والاسد.

ولتراجع كوكب عطارد في برج الدلو الهوائي تأثير ملحوظ على كافة مواليد الابراج, فيما يلي ابرز هذا التأثير:



برج الحمل : قد يجد مواليد البرج مشاكل و صعوبة في التفاهم مع بعض الاصدقاء وقد تشعر بالإحباط والتشاؤم .

برج الثور : لا تجد أفكارهم صدى إيجابيا لدى المسؤولين عنهم في مجال العمل كما عليكَ تجنب الخلافات في العمل والمحافظة على انجازاتك الماضية.

برج الجوزاء : عليه تجنب السفر البعيد والانتباه أثناء قيادته السيارة في الطريق السريع، عدم توقيع عقود استيراد وتصدير، أو رفع قضية قضائية. وقد يشعر اصحاب الدراسات العليا بضغط

برج السرطان : التأثير سلبي، ضغط في مجال التركات والارث والديون والضرائب، أموال متعلقة بالشركاء، وصحة أحد الوالدين عادة ما يُعيدُكَ عطارد إلى طبيعتك العنيدة. أنت تصبح مضطرب للغاية وتقلبات مزاجك مثل الجحيم.

يحدث التراجع في بيتك الثامن. يجعلك تميل نحو الدين والروحانية والفلسفة . صحتك تميل إلى أن تكون جيدة جدا هذه الأيام. وكن مستعدًا لبعض الحظ المفاجئ والحظ في هذه الأيام..

برج الاسد : ضغط في مجال الشراكة سواء كانت شراكة عمل أو شراكة عاطفة (علاقة زوجية)، علية تجنب الخلافات في العمل مع الزملاء والمحافظة على سمعته الشخصية، تكثر حالات الطلاق. كما ينصحك الفلك بتجنب توقيع عقود بشكل عام تؤثر تراجعات عطارد على مجال التواصل. يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم بحرية أكبر. هذا يؤدي إلى حصول مُجادلات في المنزل والعمل. كما أنه يؤثر على قدرتهم على صنع القرار مما يؤدي إلى خلق جو ضبابي..

برج العذراء : لا تجد أفكارهم صدى إيجابيا لدى بعض زملاء العمل كما على مواليد هذا البرج عليهم تجنب الاجهاد الزائد في العمل والمحافظة على صحته وأخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر ويهتم لنظامه الغذائي

برج الميزان : كما تزيد النفقات المالية والحظ يتخلى عنك، نلقى صعوبة في التعبير عن عواطفنا وقد يجدون صعوبة في التفاهم مع احبائهم . ربما تجدون صعوبات في الولادة.

برج العقرب : يواجهون صعوبة في اقناع افراد العائلة بوجهة نظرهم و قد تنشأ بعض الخلافات مع أفراد العائلة، ينصحك الفلك هذه الفترة بعدم توقيع عقود شراء أو بيع للعقارات. وعدم شراء سلع عالية الثمن أو أثاث منزل..

برج القوس : يتشتت طلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم وبصورة عامة يجد مواليد صعوبة في التفاهم مع اخ او جار كما يجب عليكم الحذر في السفر القريب،

برج الجدي : تزداد النفقات أكثر من الايرادات، عليكَ ضبط ميزانيتك، وعدم اقراض أو اقتراض المال.

برج الدلو : هم اكثر المتضررين في مجال الدراسة والاتصالات والمواصلات ويسيطر التشتت الذهني، وقد يُساء فهمنا من قبل الآخرين لعدم قدرتك على التعبير عن نفسك.

برج الحوت : من الممكن ان يحصل لمواليد هذا البرج تعطيل في تعاملهم مع مؤسسة او شركة كبيرة وقد تعود قضية من الماضي لتعود وتظهر على السطح عليك معالجتها بدقة. كما من الممكن ان تظهر بعض الأسرار التي كنتَ تجهلها.

