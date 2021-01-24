توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 24/ 1/ 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 24 يناير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.







برج الحمل

مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسّس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية في المناصب.





عاطفيًا: تضع إصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة إحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرّف الشريك تجاهك.

صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.



برج الثور:

مهنيًا: ترتيبات تفرض عليك بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.

عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحيًا: لا تتسرّع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.





برج الجوزاء:

مهنيًا: تطرأ تغييرات على عملك وفي المؤسسة التي تعمل فيها، لكنها تكون في مصلحتك.

عاطفيًا: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات.

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك.





برج السرطان:

مهنيًا: احذر النزاعات الحادّة والمواجهات التي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط

عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.

صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.





برج الأسد:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو وضع تربوي.



عاطفيًا: يحمل اليك الحظ رومانسية وحبًّا صادقًا لم تكن تتوقعه، وتبادل الشريك أجمل المشاعر.

صحيًا: تسيطر أكثر على أعصابك ويكون تأثيرك قويًّا جدًّا في المحيط.







برج العذراء:

مهنيًا: أحذّرك من تغييرات، ويتحدّث هذا اليوم عن مجازفات وعروض وتغيّرات مربكة قليلًا.

عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف.

صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى.





برج الميزان

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على عالم جديد من التفاؤل.

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.

صحيًا: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشكلاته وارتد ملابس الرياضة وانطلق.





برج العقرب:

مهنيًا: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات تحصل ابتدءًا من اليوم، وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات.

عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة.





برج القوس:

مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له

عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا.

صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات.





برج الجدي

مهنيا: قد يطرح هذا اليوم بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية، وتضطر إلى إخفاء معلومات

عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاه.

صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.





برج الدلو:

مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون في القيام به.

عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.

صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل.



برج الحوت:

مهنيًا: خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك.

عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.

