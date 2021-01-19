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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19/1/2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:30 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 يناير- كانون الثاني 2021 من وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى .

برج الحمل :
مهنيًا: أنت على موعد مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير.

عاطفيًا: إذا كنت على علاقة بأحد الزملاء المميزين في العمل، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم.

صحيًا: لا تلجأ كثيرًا إلى المهدّئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.
 
برج الثور:
مهنيًا:   تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد.

عاطفيًا: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكم.

صحيًا: تمهّل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان.

برج الجوزاء:
مهنيًا: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا وغير مستبدّ في آرائك.

عاطفيًا: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات.

صحيًا: حاول أن تحدّد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضر صحتك.

برج السرطان:
مهنيًا: أجواء ساحرة ومصالحات، إنه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة.

عاطفيًا: تظهر للشريك حبك الصادق رافضًا المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما.

صحيًا: تمرّ بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي.

برج الأسد:
مهنيًا: تتاح أمامك فرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل.  

عاطفيًا: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها. 

صحيًا: تحاش الجلوس ساعات طويلة في الخارج، وارتد ثيابًا سميكة لاتقاء لسعات البرد.

برج العذراء:
مهنيًا: يخف الوهج السابق كما التسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق.

عاطفيًا: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأجّجة، وتمضي مع الشريك أجمل أيامك.

صحيًا: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفّة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها.

برج الميزان
مهنيًا: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع.

عاطفيًا: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك.

صحيًا: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية.

برج العقرب
مهنيًا: قد تواجه اليوم الكثير من المعارضة من قبل أرباب العمل، تحلَّ بالصبر تحقق مرادك.

عاطفيًا: تحاش الخلافات مع الشريك وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعًا عاطفيًا رائعًا مع من تحب.

صحيًا: احذر بعض الوصوليين المستفيدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر.

برج القوس                          
مهنيًا: تغمرك أجواء من الهناء والسعادة، فتتواصل مع بعض الفئات وتبدي شجاعة كبيرة وقد تبدأ جديدًا.

عاطفيًا: تشعر اليوم بالرضا عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معًا في وقتها وبكفاءة.

صحيًا: لا تبالِ كثيرًا بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.

برج الجدي
مهنيًا:  تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعًا، فتنهي اليوم وانت في أحسن حالاتك الشخصية. 

عاطفيًا: المشاعر السلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا.

صحيًا: تستعد بحماسة للانتقال إلى أحد الأندية الرياضية وممارسة السباحة في المياه الدافئة المفيدة لك.

برج الدلو
مهنيًا: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، فتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة.

عاطفيًا: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليًا فتقع بمشكلات أنت بغنى عنها.

صحيًا: لا تتهرّب من المشاركة كلما عُرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم.

برج الحوت  
مهنيًا: حاول يا عزيزي الحوت ان تركز على امورك المالية فالحظ معك لكن دون ابتعد عن التسرع وحاول دراسة كل موضوع مالي بكل تدقيق.

عاطفيًا: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، كن مستعدًا لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.

صحيًا: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.
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