توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19/1/2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 يناير- كانون الثاني 2021 من وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى .





برج الحمل :

مهنيًا: أنت على موعد مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير.





عاطفيًا: إذا كنت على علاقة بأحد الزملاء المميزين في العمل، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم.





صحيًا: لا تلجأ كثيرًا إلى المهدّئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

برج الثور:

مهنيًا: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد.





عاطفيًا: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكم.





صحيًا: تمهّل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان.





برج الجوزاء:

مهنيًا: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا وغير مستبدّ في آرائك.





عاطفيًا: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات.





صحيًا: حاول أن تحدّد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضر صحتك.





برج السرطان:

مهنيًا: أجواء ساحرة ومصالحات، إنه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة.





عاطفيًا: تظهر للشريك حبك الصادق رافضًا المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما.





صحيًا: تمرّ بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي.





برج الأسد:

مهنيًا: تتاح أمامك فرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل.





عاطفيًا: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها.





صحيًا: تحاش الجلوس ساعات طويلة في الخارج، وارتد ثيابًا سميكة لاتقاء لسعات البرد.





برج العذراء:

مهنيًا: يخف الوهج السابق كما التسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق.





عاطفيًا: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأجّجة، وتمضي مع الشريك أجمل أيامك.





صحيًا: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفّة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها.





برج الميزان

مهنيًا: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع.





عاطفيًا: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك.





صحيًا: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية.





برج العقرب

مهنيًا: قد تواجه اليوم الكثير من المعارضة من قبل أرباب العمل، تحلَّ بالصبر تحقق مرادك.





عاطفيًا: تحاش الخلافات مع الشريك وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعًا عاطفيًا رائعًا مع من تحب.





صحيًا: احذر بعض الوصوليين المستفيدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر.





برج القوس

مهنيًا: تغمرك أجواء من الهناء والسعادة، فتتواصل مع بعض الفئات وتبدي شجاعة كبيرة وقد تبدأ جديدًا.





عاطفيًا: تشعر اليوم بالرضا عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معًا في وقتها وبكفاءة.





صحيًا: لا تبالِ كثيرًا بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.





برج الجدي

مهنيًا: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعًا، فتنهي اليوم وانت في أحسن حالاتك الشخصية.





عاطفيًا: المشاعر السلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا.





صحيًا: تستعد بحماسة للانتقال إلى أحد الأندية الرياضية وممارسة السباحة في المياه الدافئة المفيدة لك.





برج الدلو

مهنيًا: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، فتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة.





عاطفيًا: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليًا فتقع بمشكلات أنت بغنى عنها.





صحيًا: لا تتهرّب من المشاركة كلما عُرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم.





برج الحوت

مهنيًا: حاول يا عزيزي الحوت ان تركز على امورك المالية فالحظ معك لكن دون ابتعد عن التسرع وحاول دراسة كل موضوع مالي بكل تدقيق.





عاطفيًا: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، كن مستعدًا لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.



