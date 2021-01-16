توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 16 - 22 يناير

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 16 الى الجمعة 22 يناير 2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





برج الحمل :





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني





ها هو الحظ يعود اليك بعد غياب تشعر به حاضرا ابتداء من يوم الاثنين هذا الاسبوع حيث سيكشف الفلك عن معاكستك وتزول الضغوط، كما يوفر لك المشتري الطاقة الايجابية والحظ لكي تنتصر على المشاكل فتلتقي بدورة ممتازة وانطلاقة جيدة وواعدة تترك الفرص الهموم المالية مكانها للفرص الجيدة والانفتاحات المفيدة تتخلص من كل التأثيرات السلبية للمواقع الفلكية , تشعر انك تولد من جديد تستعيد بلمحة بصر حيويتك الاعتيادية وتفاؤلك المطلق بالحياة ويطرأ ما يعوض عن الخسائر الماضية ويخط امامك طريقا جديدا.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي





يكون المناخ في الشأن العاطفي عاصفًا اذ قد تعاني من عدم تفهم المحيط وصعوبة الاتصالات ومن خيبات وتراكمات وعدم تفاهم مع الاخرين يفرض عليك الحبيب شروطا صعبة وتضطر الى معالجة المشاكل وقبول الحلول مكرها في كوكب الحب في الجدي ما يخلق مناخا متوترا على صعيد العلاقات الشخصية ويوقعك في جو من الاوهام والخيبات.





برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:





يشهد هذا الاسبوع وجود الشمس في الدلو في موقع معاكس ومتنافر تحثك على الصبر ومحاصرة المشاكل بدون انفعال او اعتراض الاجواء مربكة وصعبة وقد تخفي فضيحة وخصومة لا تستخف بواجباتك تنهال عليك المسؤوليات من كل جهة وتزداد الضغوط فتكون هذه المرحلة شديدة القسوة تنذر بالخطر اذا لم تضبط الاوضاع وتنتبه الى صحتك لا تضعف امام الضغوط بل كن جاهز لاي مواجهة او موقف متطلب ادرس بعناية كل الاحتمالات قبل ان تخرج باستنتاجات خفف من السرعة وانتبه لصحتك.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:





لحسن الحظ ان الرياح تدور لمصلحتك بصورة قطعية فتدخل دورة من السعادة والحظ تحمل اليك مفاجآت سارة تتضاعف كلما مرت الايام قد تبدأ علاقة جديدة او تنتقل مع الشريك لمنزل آخر او تقرر الزواج او تبني منزل الاحلام في مكان سعيت له طويلا تخف المشاكل عائلية ويصبح المقربون اكثر تعاطفا معك تجد الحلول وتستعيد السلام والانسجام.









برج الجوزاء:





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:





يحمل اليك هذا الاسبوع انفراجات كبيرة وعلى مختلف الاصعدة وصول الشمس الى الدلو الصديق يجعلك تطوي صفحة وتختفي المشاكل كالسحر يطرأ ما يعوض عن الخسائر الماضية ويخط امامك طريقا جديدة قد تكون هذه الفترة منعطفا ايجابيا في حياتك تعلن عن مرحلة من العطاء والخلق والابداع قد تباشر بعمل جديد او تتطرق الى افاق كانت حتى الان مقفلة كذلك بامكانك حزم الحقائب للسفر تحقيق الاحلام باختصار كل شيء يتكلل بالنجاح لتنطلق نحو الجديد براحة نفسية كبيرة وحيوية مطلقة لفرض الذات.









حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:





تدخل مرحلة جديدة واعدة جدا على الصعيد العاطفي مع وجود كوكب الزهرة في الجدي والشمس والشمتري فى برج الدلو فتكون فترة مناسبة لحياتك الرومنسية الحاملة لك ورودا ووعودا بعيدا عن الضغوطات التى عرفتها في الاسابيع السابقة سوف تنفرج الاجواء وتختفي معظم الهموم بحيث يكون هذا الاسبوع مسرحا لحب جديد يولد اذا كنت خاليا وقد يكون الحب من النظرة الاولى كما يسطع نجمك اجتماعيا وتتاح لك فرص كثيرة للخروج والمشاركة في مناسبات عديدة.





برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:





ستتغير الظروف ابتداء من هذا الاسبوع حين تنتقل الشمس الى برج الدلو فتختفي المعاكسات والمؤامرات التي كنت تتذمر منها فتسجل تغييرا يطرأ قد يخدم مصالحك, تزدهر اعمالك وتقوم بمجهود لتحسين اوضاعك المالية التي تتبلور وتشهد على افضل ايامها كما تشير الاوضاع الفلكية الى اهتمام كبير بالعمل والانصراف الى الدرس والتدقيق وعقد الاجتماعات وحل النزاعات ووضع المخططات لمجابهة العراقيل تعمل بصورة جدية وتبدو فخورا بما تفعل قد تلتزم بانجاز مهمة اصبح الوقت مناسبا لاعادة ترتيب الامور وللتعويض عما فاتك من فرص للنجاح والتقدم يتركز الضوء في هذه المرحلة على العمل ثم الصحة .





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لا تسمح باي خلاف بان يبعد بينك وبين الحبيب لان الاجواء الفلكية صعبة، فتنشأ صدامات أو سوء تفاهم في حياتك الشخصية وتطرح تساؤلات حول ما يجري. قد تعيش حالة من الندم والأسف وتعود إلى الوراء لكي ترفع القناع عن بعض الحقائق المخفيةعنك. تبدو متطلبًا وثائرًا معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تقلق مضجعك هنالك توترات عابرة لكنها قد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي اذا لم يوضع لها حد فوري.





برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:





اذا استطعت هذا الاسبوع ان تضبط اعصابك وتحسن التصرف بهدوء والتاقلم مع الاوضاع دون احتجاج او اعتراض فتنتصر على المعوقات وتواصل طريقك بسلام اذ ان اجواء هذا الاسبوع تحمل بلبلة وتجعلك تراوح مكانك ما يفرض عليك العمل خلف الستار وبسرية تامة وقد تكون هناك بعض التطورات المفاجاة كان القدر يختبر قدراتك ويضعها على المحك ولا تنس أنّ غلطة الشاطر بألف غلطة. لا تحسم أمرًا تحت وطأة الضغوط.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:





تتلوّن حياتك باللقاءات والتجمعات والحب والاهتمامات الصغيرة التي تنعش القلب. يسهل عليك التعارف والوقوع في الحب تستقطب الاعجاب ويسأل الجميع عن حضورك لأنك تزرع الفرح اينما ذهبت، كما الدهشة التي تميّزك عن الآخرين وتجعلك باحثًا دائمًا عن الجديد والحركة والتشويق، فتخلق جوًًا استثنائيًا حولك. انه افضل اسبوع للمبادرة والزواج او للاحتفال ياي حدث شخصي آخر.





برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:





بالرغم من وجود الشمس في الدلو في مواقع مناسبة لكل الاتصالات والمفاوضات المهنية الا انك قد تواجه احداثا مفاجئة وقد تجد نفسك في موقف صعب كن حذرا وحكيما حاذر الكلام المتسرع والتراجع الصحي انه اسبوع دقيق ومتطلب. قد تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر، ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ بعض السلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط. استعد لعراقيل واضطرابات على مختلف الصعد أو معاكسات كبيرة تتطلب منك جهدًا لمحاصرتها.









حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:





تعيش اسبوع ايجابي ومناسب لحسم المسائل وطي صفحات قديمة بحيث تعد الاجواء العاطفية بانفراج وظروف واعدة بمصالحة وتقارب وانسجام قد تعيش سعادة استثنائية وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعيًا وجماهيريًا. قد تلتقي الحب إذا كنت خاليًا أو تعيش لحظات لا تُنتسى. تفرح بلقاء وتبادل نظرات، وبتواطؤ فكري مع أحد المرشّحين لدخول قلبك .





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:





تتغير الظروف لصالحك وقد يحالفك الحظ بمفاجأة سارة ‏لقد انتهى زمن الضغوط والقلق والمعوقات تشعر بالتحسّن المستمر، فترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال، وتزول الحواجز المزعجة، فتقدم على إنجازات مهمة، وتتعامل مع مستجدات مفيدة لك، وربما تقوم بعمليات مالية وتنفتح على الخارج، وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين أو من فشلهم. تتوضّح الرؤية أمامك ويسود حوار ناجح مع المحيط، فتجد حلولًا لمشكلاتك، وتقتحم مجالات العمل مهما كانت مصاعبها ومشاغلها.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:





تعيش جرحا في الاعماق بسبب غياب او تخل وتعيد النظر باحدى العلاقات العاطفية او تعيش ترددا او خيبة او عدم تفاهم مع الشريك تبدو متذمرا من وضع لا يرضيك تشعر بالوحدة وتستاء من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اذ انّ كل جديد قد يتعرض لمشكلات وتعقيدات انت بغنى عنها. اذًًا ابتعد عن المغامرات، وأعد النظر في علاقة لا ترضيك، وتطلب مهلة أو فرصة لاتخاذ القرار وجسمها نهائيّا، ويؤدي الأمر الى جفاء وبرودة وفراق.





برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:





سيكون هذا الاسبوع اقل ايجابية قد تلمس خلاله بغض النظر عن موقعك وحقل اختصاصك تراجعا في سير الامور وقد تهدد نجاحات الاسابيع الاولى تبدو مشاكسًا بعض الشيء وتسير عكس التيّار فهل انت مستعد للتضحية باستقرار مصالحك؟ كن عاقلًا ولا تتسرّع باتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة. قد تميل الى القطيعة وتكون بالتالي تصرّفك غير موزون وغير صائبتمالك اعصابك ولا تتورط في مشاكل الاخرين فطباعك ستكون حادة فكن حذرا ومتيقظًا.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:





يسجل هذا الأسبوع الاستثنائي مفاجآت كثيرة تسعدك على الصعيد العاطفي.وتعيش حبا جارفا وعلاقة مشوقة او ولادة في العائلة تفرح قلبك تتلقى علامات الإعجاب والحب، ويسطع نجمك في كل مكان. تتمتع بهالة كبيرة وسحر نادر. تبدو عاشقًا وتحب الناس، أو تستقطب الجميع بجاذبية لا توصف وعذوبة نادرة لا تترك أحدًا لا مباليًا إزاءك وتكون الأولوية للرقة والحنان والسلام والدفء المنزلي.









برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:





وعود الفلك تتحقق ها هو الحظ يصل إليك مسرعًا مع وجود الشمس في الدلو والقمر فى برج الحمل فهو مؤشرًا لعرض مهم او انتاج قد يغير بعض المسار ، ويبارك كل الاعمال ويحسّن من أوضاعك المهنية والمالية ويعدك بنتائج مذهلة تخص مشاريعك القصيرة والبعيدة المدى . كما يحمل انفراجات عديدة, تنشغل بمسائل مالية من قروض أو فواتير أو مكافآت وتحقق نجاحًا باهرًا وترى الحياة من منظار أكثر ايجابية.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:





ترتدي الحياة العاطفية طابعا جديدا وتعوض عن رتابة وتكون هذا الاسبوع مميزا في ادائك الشخصي والعاطفي توطد الصلات مع الحبيب وتبدو اكثر لياقة وتتصرف بنبل وترفع تدب فيك الحياة وتكسبك جاذبية قصوى فتحطم الرقم القياسي بسحرك وحضورك قد تنجذب إلى شخص جديد، أو تتحمس لاتخاذ قرار عاطفي، أو تهتم بصديق تتعرف إليه ويثير فيك التحدّي.





برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:





بداية اسبوع ممتاز على الصعيد المهني يحمل اليك امالا كثيرة وتطورات وترقيات وفرصا مميزة توسع امامك الافاق يغمرك الفلك الحظوظ الكبيرة وتسير بطريقة تصاعدية تنطلق واثقا من نفسك ترمي شباكك في كل الاتجاهات

وتحقق المرتجى انها فترة جيدة لك انواع المساعي والاسفار تتقدم بخطى جبّارة وتحرز نجاحًا بإنجازك توقع عقود او تبارك اتفاقيات مثمرة تحالفك الأقدار لكي تقطف ثمار جهود سابقة.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:





يسجل الفلك فترة عاطفية صاخبة تعيش خلالها حبا او علاقة جامحة تبسط سحرك تتوضح أمامك الرؤية وتفهم أكثر طبيعة عواطفك ويزوّدك بسحر أخّاذ وجاذبية كبيرة وصوابية في التفكير. تنجذب في هذا الوقت إلى أشخاص مميزين وقادرين أو نافذين، أو إلى من يكسب إعجابك فتصفّق له أو تقدم له التهاني. تلتقط بمغناطيسيتك الآخرين وتسير الأمور العاطفية بشكل جيد ، فتستفيد من حظّ كبير وربما من لقاء مميز، إذا كنت خاليًا.





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلو على الصعيد المهني:





تصل الشمس الى برجك لتشكل الحياة المهنية عودة ناشطة تستعيد عافيتك بسرعة يدعمك الحظ حيث سيمد لك يد المساعدة وتستطيع التعويض عن تاخير وتراجع او خسارة تفرح لانفراج مسالة كانت عالقة وترى نفسك قادرا على تحليل الامور بوضوح كبير الامر الذي يدفعك للانطلاق بحملة جديدة وطي صفحة ما نهائيًا وتجد نفسك مطمئنًا لتدير شوؤنك بأسلوب مثالي وبناء.





حظك هذا الاسبوع برج الدلو على الصعيد العاطفي:





تبرز الشؤون والهموم العائلية في هذا الأسبوع المميز بأحداثه وتقلّباته ما يعني بلبلة ومراجعة الذات في ما يخص عواطفك وعلاقاتك الشخصية . قد يطرأ عنصر من الماضي يجعلك قلقًا وغير واثق, من الممكن ان تستفيق عاطفة قديمة، او ان يظهر في حياتك مجددا حبّ سبّب لك الخيبة. نصيحة الفلك هي في التروّي وعدم الحماسة او تكرار التجربة. "لا تُجرّب مجرّبًا"! يجب ان تتعلّم دروسا من الماضي إيّاك واعطاء ثقة مجّانية.





برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:





تتغيّر الطوالع الفلكية وتصبح اكثر دقّة معك، بحيث تظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات ابتداء من هذا الاسبوع الذي يبدأ فارغا من التطورات المهمة مع احتمال حصول تاخير في مجريات مسألة مهمة تلتبس عليك الامور وتبذل جهودا كبرى من اجل تسوية بعض الاوضاع او فهم أمزجة المحيطين بك. استرح واعد تقييم وضعك دون اتخاذ خطوة تحامل على نفسك ولا تلعب دور البطل كي لا تخسر عقدا او عملا او مالا.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



