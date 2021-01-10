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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 10/يناير/2021 - 12:19 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 10 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

برج الحمل:
مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار نهائيًا
صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر
 
برج الثور:
مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها 
عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما
صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك

برج الجوزاء:
مهنيًا: تكثر الأفكار البناءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة
عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرًا
صحيًا: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة

برج السرطان:
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا
عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف والتفهّم وباستطاعتك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم مع الشريك
صحيًا: أخطار كثيرة تهدد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية

برج الأسد:
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك فاستفد من هذا الظرف  
عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين
صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده

برج العذراء:
مهنيًا: توقع مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملًا أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك
عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي
صحيًا: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم

برج الميزان:
مهنيًا: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعودًا وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد
عاطفيًا: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيدًا
صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها

برج العقرب:
مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور الى مرحلة أخرى
عاطفيًا: ابتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشًا بنّاء واضح الخطوط
صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه

برج القوس:                          
مهنيًا: محبة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل 
عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم أوقاتا عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتًا طيّبة
صحيًا: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ

برج الجدي
مهنيًا:  قد تمرّ بتجربة تتعرّض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال
عاطفيًا:  يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، فكُن حذرًا لئلا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية 
صحيًا: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق

برج الدلو:
مهنيًا: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ، وهنا أدعوك إلى اعتماد أسلوب مَرِن وسهلٍ ولطيف
عاطفيًا: يظهر لك ان خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية
صحيًا: عليك ان تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأن الوزن الزائد يضرك كثيرًا يسبب لك متاعب

برج الحوت:       
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية
صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك
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