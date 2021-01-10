توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 10 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار نهائيًا

صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر

برج الثور:

مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها

عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما

صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك





مهنيًا: تكثر الأفكار البناءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة

عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرًا

صحيًا: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة





برج السرطان:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا

عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف والتفهّم وباستطاعتك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم مع الشريك

صحيًا: أخطار كثيرة تهدد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية





برج الأسد:

مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك فاستفد من هذا الظرف

عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين

صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده





برج العذراء:

مهنيًا: توقع مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملًا أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك

عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي

صحيًا: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم





برج الميزان:

مهنيًا: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعودًا وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد

عاطفيًا: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيدًا

صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها





برج العقرب:

مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور الى مرحلة أخرى

عاطفيًا: ابتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشًا بنّاء واضح الخطوط

صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه





برج القوس:

مهنيًا: محبة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل

عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم أوقاتا عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتًا طيّبة

صحيًا: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ





برج الجدي

مهنيًا: قد تمرّ بتجربة تتعرّض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال

عاطفيًا: يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، فكُن حذرًا لئلا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية

صحيًا: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق





برج الدلو:

مهنيًا: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ، وهنا أدعوك إلى اعتماد أسلوب مَرِن وسهلٍ ولطيف

عاطفيًا: يظهر لك ان خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية

صحيًا: عليك ان تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأن الوزن الزائد يضرك كثيرًا يسبب لك متاعب





برج الحوت:

مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة

عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية