توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9/1/2021

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 09 يناير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





:برج الحمل

مهنيًا: مؤشرات إلى فرص جديدة وأسفار وعروض، عليك الاستفادة من هذه الفرص

عاطفيًا: إحذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه، وعامله بطريقة لينة لكي تكسب ودّه أكثر فأكثر

صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل





برج الثور:

مهنيًا: أحذّرك من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقدًا آخر اليوم أو تبدأ مسيرة جديدة في حياتك المهنية

عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره

صحيًا: قد تتلقى عرضًا او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك الصحية







برج الجوزاء:

مهنيًا: قد تطرح بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل

عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقًا

صحيًا: أعد أنت والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة وتمضية بضعة أيام بعيدًا عن المنزل





برج السرطان:

مهنيًا: لا تتورّط في قضية معقدة وراجع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية

عاطفيًا: يطرأ ما يجعلك تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية

صحيًا: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد







برج الاسد:

مهنيًا: أدعوك إلى الايجابية في التصرّف، ويكون هذا اليوم مناسبًا لك وللمشاريع المشتركة

عاطفيًا: يظهر لك هذا اليوم أنّ الشريك أكثر وفاءً ممّا كنت تتصور فيرتفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما

صحيًا: قد تضطر إلى شراء سلامتك بنفقات كبيرة لكنك لا تستطيع شراء سلامة صحتك





برج العذراء:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرص كثيرة وارتباط وسفر أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية

عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما

صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال







:برج الميزان



مهنيًا: هذا اليوم قد يجذب بعض الفرص المهنية والمادية، أو يتحدث عن إرث تحصل عليه

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة

صحيًا: لا تخرج من البيت من دون فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشكلات على المدى المنظور

برج العقرب:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة نادرة وطريق ترسمه لنفسك وتتركّز عليك الأنظار

عاطفيًا: تقرر والشريك اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفًا على انهيارها في أي لحظة

صحيًا: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال







برج القوس:

مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن عدد من النقاشات المفيدة او العقود الموقّعة والاتفاقات الكبيرة

عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي

صحيًا: لا تتسرّع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا





برج الجدي

مهنيًا: يضطرّك هذا اليوم الى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع لبعض الممتلكات

عاطفيًا: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقًا

صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية





برج الدلو:

مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، ويحمل هذا اليوم فرصًا جيدة لمشروع خلاق أو ابداعي، وامكانات كبيرة تحصل عليها

عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة







برج الحوت:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المهنية

عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحّتك وصحّة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ احد المقرّبين

