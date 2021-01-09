توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 9 إلى الجمعة 15 يناير على الصعيد العاطفي والمهني

يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 9 الى الجمعة 15 يناير 2021 مهنيا وعاطفيا، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

طوالع فلكية ممتازة مليئة بالتشويق مع انتقال المريخ الى الثور فيخف الضغط وتهدأ الامور بعد ما انتقل المريخ من برجك فتشعر بتغييرات استثنائية وخطوات تصاعدية وحبًا واشراقًا وعلاقات فريدة. تفتح أمامك كل الأبواب، وقد تحرز ربحًا كبيرًا ، أو تعرف تقدمًا ممتازًا يستقطب التأييد والتصفيق. لا تفوت الفرص، بل استغنمها في الوقت المناسب ووّظف كل طاقتك لإحراز النتائج التي تريد.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

وجود كوكب الحب في مواجهة مع برجك يجعلك تشتكي من لا مبالاة تزعجك وترتاب من تصرفات الحبيب ويخفف من الوهج العاطفي ويحمل تموجات كثيرة ويخيم عليه جو بعيد كل البعد عن الرومنسية لن يكون الوضع سهلا ويجعلك تراوح مكانك وتبدو منشغلًا بأمور كثيرة تحول دون تفكيرك في الشأن الخاص الذي تهمله قليلًا أو يهملك!

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

كن حذرا خلال هذه الفترة التي تجعلك تواجه تأثيرات كوكب المريخ الصعبة فلا تغامر في مجالات دقيقة ولا تجازف في اي عمل حتى تتفادى المشاكل والحوادث اتخذ موقفا حياديا اذا شعرت باهتزاز الاستقرار حولك او استشراء الفوضى ان الجوّ مشحون حافظ على ليونتك وهدوئك لمعالجة قضاياك وعدم المغامرة او المجازفة في أي مجال حاول ان تتكيف مع الظروف بحكمة وذكاء حتى تجتاز العاصفة بدون خسائر فالجو مشحون في العمل كما في المنزل.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تتحمس لاعادة النظر بكلام او قرار انه اسبوع لطيف تتقرب خلاله من الحبيب وتفرح لتفهمه وتعاطفه معك, فتعيش قصة حب وتحلق في سماء الشهرة والنجاح لا عذر لديك للخجل او الاختفاء لاتخف عواطفك اذا كنت مغروما ولا تسمح لاي علاقة بالتراجع كن جريئا ان الحظوظ الى جانبك . للعازب, يحمل لك القدر مفاجأة وبشرى سارة, ومن الممكن أن يخفق قلبك لشخص غريب عنك أو ربما ينتمي الى بلد بعيد.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تتراجع الحظوظ مع دخول المريخ الى الثور مما يجعلك مربكا ً مثقلًا بالاعباء قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتّر او قلق عابر. من الضروري جدًا عدم إهمال الاعمال وعدم التقصير بها لأنّ عيون المسؤولين مسلّطة على تحركاتك. تبدو مضطربًا بين الحين والآخر. قد تتأخّر معاملاتك او تصل الى عملك متأخّرًا بسبب عطل ما في السيارة. تحصل هذه الأمور في أقل الأيام حظًّا والتي بالتالي تسبّب لك الفوضى والحيرة.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تشتكي من الجفاف العاطفي وتفقد أعصابك أكثر من مرّة حاول ان تجد حلولًا مرضية لمختلف الاطراف.تجنّب الانفعال وتوجيه الكلام الجارح. وتشعر بعدم الرضى قد تعاني من بعض الاحتكاكات الصعبة والمعقّدة بالتأكيد وقد تتأثر العلاقات المتدهورة أو الجديدة بشكل ملحوظ ولذلك عليك حماية الروابط وتحصينها.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

يحالفك الحظ وتتاح لك فرص استثنائية ما يعزز ثقتك بالنفس كي تتحدى الحواجز والعراقيل لتطل على اسبوع متعدد الاهتمامات وكثير الاعمال. تقوم بخيارات كثيرة وقرارات مهنية كبيرة. كل شيء يبدو جديًا ويتطلب الحسم. قد تخوض تجربة جديدة أو توقع على ارتباط مهني مهم يأخذك ربما الى خارج البلاد. تتعب من كثرة الانشغالات والاهتمامات، لكنك تتوصل بقدراتك الشخصية الى انجاز اعمالك بتفوق وبالسرعة القصوى.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تعيش فترة فلكية عاطفية ملائمة وتوسع الافاق فتعقد صداقات جديدة وتعرف حبا استثنائيا او تدخل القفص الذهبي كما تزداد الاجواء الحميمية وهو يدعوك الى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام. فانت تتمتع بشخصيّة جذابة بل ساحرة وأخّاذة، وبامكانك اغتنام الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب. لكن حاذر الإزدواجية في العلاقات. كن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

دخول المريخ الى الثور يجعلك متوترا ويسبب لك شعورا بعدم الامان لكن بداية الاسبوع تسجل قمرا في برج القوس الصديق فتتغير الأحوال الى المنحى الأفضل لك. تشعر بالسعادة وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية. تحرّكك طاقة كبيرة، لكي تكسر الحواجز وتسوّي المشاكل وتصارع الرياح وتضخّم الأمور وتثير الازمات، توصلًا الى الحلول الجذرية. تتسرّع بكلام أو تصرّف وتواجه منتقدين، لكنك تحصل على ما تريد.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

‏ تبدو العواطف عميقة، بحيث قد تعرف الحب إذا كنت خاليًا، أو تقدم على زواج إذا كنت مستعدًا، أو تعطي وعدًا بالزواج أو تلتقي من يهتف له قلبك، أو تعيش أوقاتًا استثنائية مع الزوج والحبيب وتمر بفترة شديدة من الانفعالات التي لا تنتسى. قد تلبي دعوات وتشارك في نشاطات، وتذهب للّهو وتقضي أوقاتًا حلوة مع الأصدقاء، وتتعرف إلى أشخاص جدد تتبادل وإيّاهم الإعجاب. تصبو إلى شخص أو تحنّ إلى آخر فتقوم بمبادرة لم تجرؤ عليها سابقًا. تبدو متحمّسًا جدًا وتخوض مغامرة لم تكن في الحسبان.

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تستاء من تصرف يزعجك وتشعر بعجز امام بعض الطروف بحيث تواجه التحديات والمعاكسات الفلكية التي تطالك لتعرقل مسارك وتعيق حركتك تحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية,أدعوك للاستراحة راع ظروفك الصحية ولا تستنفد طاقتك, لا تجازف. تكثر المسؤوليات تحنب الجدال العقيم الذي لا ينفع الا لاثارة غضبك فأنت تفتقد للحماسة والحيوية فلا تتطوّع ولا تقدم خدماتك لأعمال صعبة ولا توقع على وثائق تحت وطأة الانفعال



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تتداخل الشؤون العائلية مع ظروفك الشخصية، ما يرتّب عليك الانتباه والهدوء والتأني، تعيش حالات من الإرباك، حيث تواجه سوء تفاهم مع المقربين أو مع الحبيب والزوج، يعاكسك الظرف ويطلب إليك عدم الإصرار والإلحاح على شخص يحبّك ويضطر مثلا إلى البعاد، أو يتصرف بطريقة لا ترضيك فتحيطه بغيرة قاتلة.





برج الميزان:

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تطل على ارتياح و تجديد ودورة فلكية تحمل اليك الحلول ونقلاب لم تتوقعه يدخل المريخ الحوت فيضيء حياتك كما يعدك بنتائج فورية وعملية لمشاريع لك تحتل المرتبة الاولى من اولوياتك كما ان وجود القمر في برج القوس يجعل أفكارك لامعة ومتفائلًا فتسعى جاهدًا لتقديم الأفضل.تكون الاعمال سهلة ربما بسبب معنوياتك المرتفعة وتفاؤلك الفائض. لا تضيّع الوقت الثمين ولا تتباطأ لأن الظروف متساهلة جدًا وتسمح لك بالتقدّم.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تشرق الشمس في حياتك العاطفية وتعدك بالافراح والحب والتفاهم مع المحيط بشكل لافت ويبدي لك الآخرون محبتهم وعنايتهم. تتلقى الدعوات الكثيرة والعروض المميزة التي تتجاوب معها بالإجمال، وإذا كنت وحيدًا فقد تكتشف الحب عبر تلبيتك لإحداها. تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دورًا إيجابيًا في إيجاد المخارج والحلول لبعض النزاعات، ولحسم الأمور نهائيًا.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تعاني من بعض الضبابية في هذا الاسبوع الذي يفرض عليك شروطه ويولد الازعاجات ويعرضك لاستفزاز البعض كما تلاحظ عزيزي ان الحظوظ تتراجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل. وضّح كلامك حافظ على هدوئك وانتظام عملك باكر اليه ولا تنجرف وراء التحديات لا تتراجع ثابر واسع الى بعض التحالفات لن ينفعك الموقف العدائي بل المرن والمنطقي.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يناسبك هذا الاسبوع لانه يسلط الضوء على قدراتك الانسانية تبدو المشاعر رقيقة جدًا فتكثر النشاطات واللقاءات والمناسبات الحلوة لكي تتعرّف إلى شريك العمر ان الظروف الفلكية تساهم في تقريب وجهات النظر. باستطاعتك التوصل الى ايجاد المزيد من القواسم المشتركة بينكما الامر الذي سيزيد العلاقة دعمًا ومتانة.





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

حتى لو تراجعت الحظوظ قليلا وواجهت بعض التعقيدات مع دخول المريخ الى الثور الا انه تنفتح امامك ابواب الخارج وتتاح لك فرص ذهبية واستثنائية يعدك به تيار الحظ المستمر بالأفضل ويحمل اليك فرصًا يجب ألا تفوّتها تعرف انطلاقة كبيرة وتجديدًا على الصعيد المهني، يجعلك أقرب الى تحقيق طموحاتك وتعزيز عائداتك. تفاوض، تناقش، تتاجر وتسافر وتجرّب حظك وتربح.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

اذا اردت الزواج فهنيئًا لك اذ قد تعرف قصة عاطفية مميزة أو لقاء استثنائيًا أو أوقاتًا سعيدة لا تنساها، فهذا الاسبوع يحمل جديدًا بدون أيّ شكّ، قد يترجم بحسم إيجابي أو سلبي لعلاقة ما. إذا كنت تبحث عن انفصال فقد يتم الآن، أو إذا كنت تريد حلًا فقد يطرح ايضًا. كذلك إذا كنت على علاقة عاطفية ناشئة، فقد تعرف آفاقًا جديدة وتطلّعات وعروضًا. تفتح صفحة أو تطوي أخرى. تسكنك حماسة كبيرة وقوّة داخلية تدفعك نحو اتخاذ قرار ما.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

وجود القمر في القوس بداية الاسبوع لا يسهل عليك الامور بل يجعلك متسرعا في ردَّات فعلك ومستنفرا وميالا للتطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد، ما يسمم الأجواء او يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ أمور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات حذرك ان التحدي والاستفزاز لا يسويان الأوضاع ما عليك الا الصبر والهدوء وانتظار السماء الصافية الآتية قريبًا، والتي تبدّل الأجواء نهائيًا نحو الأفضل.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تطل على فترة واعدة فالعواطف تزين ايامك وتحمل اليك لقاء مهما ومذهلا تكثر الحركة في حياتك الشخصية وتستمر اجتماعياتك صاخبة، كما قصصك العاطفية، الزهرة يتنقل في برجك ما قد يعني عشقًا كبيرًا وحماسة لا توصف باتجاه أحد الأشخاص ، ومواعيد كثيرة تتشعّب وتتضارب في بعض الأحيان.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يدخل المريخ الى الثور لكي يعاكس برجك ويعرقل بعض الخطوات لكن الاوضاع المالية تبقى جيدة وقد تتاح لك فرص مادية مميزة كما ان وجود القمر في القوس بداية الاسبوع يعدك بارباح او استثمارات او عمل جديد او عقد مثمر انه أسبوع رقيق يجلب إليك الحظ فتتقدّم بخطى واثقة تجتاز دورة من الحظ جيّدة، تحقق خلالها مبتغاك من الفرص المهنية المناسبة وتلاقي جهودك السابقة ثمارها.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

في الحياة الشخصية كما الحياة المهنية قد يكون الحوار مع الطرف الاخر جافا وعقيما وقد تعيش حالة من التردد واللاستقرار بسبب معاكسة كوكب الزهرة ويسبب لك التباسًا في المحادثات والحوارات، كأن تفهم على غير مقصدك، أو تتسرع بإلقاء كلمات ترتد سلبًا عليك قد تضطر الى التضحية قليلًا والتنازل عن بعض الحقوق لإنقاذ بعض الأوضاع.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تجتاز هذا الاسبوع دورة فلكية ايجابية على كل الاصعدة فكوكب المريخ يدخل موقعا جيدا فيهبك اشعاعات ايجابية لكي تبني للمستقبل بارتياح تتبلور اعمالك وتحصل على نتائج مشجعة جدا فتسير في خط جديد مليء بالحيوية والاندفاع وتفخر بنفسك وتتالق في كل الميادين الشخصية والاجتماعية والمهنية تقفز فوق الحواجز وتتوجه نحو اهدافك منتصرا فتتلاحق الحلول الذكية والحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح. قد تتلقى خبرًا يسعدك يسجّل ربحًا ماديًا أو تنال جائزة على غير انتظار.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تعرف افراحا كثيرة وحماسة جديدة وتجديد علاقتك الحالية مع وجود الزهرة في الجدي يعدك بالانفراجات وبتقوية الجذور والأسس، فتتّجه العلاقة نحو الافضل وتختفي الخلافات الرئيسية التي كانت تشوّش عليكما. تشعر بالفرح بقرب الحبيب وتبدو متسامحًا جدًا تجاهه. تبدو لك الهفوات سطحية وعابرة ولا تكترث لها لأنك تريد المضي نحو تعزيز العلاقة وترفض رفضًا قاطعًا السماح لأي شائبة أو دخيل بابعادك عن الحبيب.