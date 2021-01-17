توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 17/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 17 يناير2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:



مهنيًا: خلافات هامشية مع بعض الزملاء في العمل لذالك على الحمل ان يكون حذرا، لكنّ ذلك لن يترك رواسب مستقبلية خاصتا اذا عرفت كيف تجتاز هذه الفترة السلبية

عاطفيًا: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائتيك تجاه الشريك، وهذا ما يدفعه إلى معالجة الأمور سريعًا

صحيًا: كن منفتحًا على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيّد بالإرشادات المطلوبة





برج الثور:





مهنيًا: لا تكن قاسيًا في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمور، فالتصلب لا يؤدّي إلا إلى تصلب مواجه

عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة

صحيًا: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزًا عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار







برج الجوزاء:





مهنيًا: تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك

عاطفيًا: انتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلًا

صحيًا: استغل عطلة نهاية الأسبوع وانطلق مع العائلة إلى الطبيعة ومارس المشي





برج السرطان:





مهنيًا: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلًا سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أم مهنية أم اجتماعية

عاطفيًا: كن ناضجًا واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، ولن تكون إلا رابحا

صحيًا: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء







برج الاسد:



مهنيًا: تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض النزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة وفضائح حاولت التكتّم عنها طويلًا

عاطفيًا: عليك التكيّف مع الجوّ الجديد والمتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل

صحيًا: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية







برج العذراء:



مهنيًا: تشعر ببعض التقدم المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التحسن الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور

عاطفيًا: تشعر بارتياح معنوي وبأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معًا

صحيًا: يخيّل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن





برج الميزان:





مهنيًا: تكثر الضغوط وقد تجد نفسك منهمكًا في حل بعض القضايا الطارئة، فتفقد القدرة على التركيز، لذلك يسهل ارتكاب الأخطاء

عاطفيًا: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه

صحيًا: قد تمر بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار







برج العقرب:



مهنيًا: تبدأ مشروعًا جديدًا وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم، فيزداد اطمئنانك إليهم

عاطفيًا: تحمل عشقًا سريًّا لشخص لا يعرف عن الأمر شيئًا او تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك الى الأسوأ

صحيًا: تفادي الاختلاط مع أشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك





برج القوس:



مهنيًا: قد تفرض رأيًا أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزًا أو ما شابه

عاطفيًا: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقًا جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح

صحيًا: تقرّر أخيرًا التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحيًا





برج الجدي



مهنيًا: الظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جدًا ويكون الدعم كبيرًا

عاطفيًا: أنت قريب جدًا من تحقيق أحلامك فقط تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة

صحيًا: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله



برج الدلو:



مهنيًا: تتاح لمواليد برج الدلو فرص مالية او ربما تكون هناك تعامل مع مؤسسة مالية او بنك

عاطفيًا: تحاول أن تفهم بعض الأمور التي تبدو لك غامضة اليوم ولا تجد لها التفسير المطلوب

صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل







برج الحوت:



مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم تغييرًا مفيدًا، وربما خبرًا أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ

عاطفيًا: أنت تعرف الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما

صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من اجل المستقبل