توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16/1/2021

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 16 يناير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك.





:برج الحمل

مهنيًا: حاول أن لا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا سيفيدك في مهماتك المقبلة





عاطفيًا: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به





صحيًا: آلام مفاجئة في القدمين بسبب كثرة الوقوف وصعود الأدراج في العمل

برج الثور:

مهنيًا: يوم جيّد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني





عاطفيًا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام، ولا تفسح في المجال أمام المغرضين لتعكيرها





صحيًا: تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط





برج الجوزاء:

مهنيًا: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعًا وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه





عاطفيًا: إذا كنت مهتمًا باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة





صحيًا: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته





برج السرطان:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل





عاطفيًا: ترفض الحوار أو التفاوض، خفف من مواقفك الحازمة وافسح في المجال للحوار مع الشريك





صحيًا: من الضروري للتخلص من التشنجات ممارسة بعض أنواع الرياضة كالمشي أو الركض





برج الاسد:

مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل





عاطفيًا: تشتدّ عزيمتك ويزداد رونقك وتؤدي دور المحب على أكمل وجه وتطلّ على الشريك بحلة جديدة





صحيًا: واجه تحديات الحياة بثقة عالية بالنفس ولا تضعف أمام المشاكل البسيطة





برج العذراء:

مهنيًا: تتعزّز علاقة شخصية وتتاح لك الفرصة للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية وغيرها





عاطفيًا: باستطاعتك والشريك الوصول إلى نقاط مشتركة بينكما بغية التخلص من التناقضات الكثيرة





صحيًا: تحاول الاستعانة بأشخاص عانوا مثلك البدانة لتتعلم من تجربتهم وكيفية التخلص منها





:برج الميزان

مهنيا: الشفافية مطلوبة هذا اليوم، وحاول أن تنافس بهدوء لئلا تخسر كل شيء





عاطفيًا: انفعالات غير مبرّرة تؤدي الى تأزيم العلاقة بالشريك وإلى نهاية غير سعيدة





صحيًا: قدر المصاعب التي قد تواجهك في حال أمعنت في إهمال وضعك الصحي





برج العقرب:

مهنيًا: توقّع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل والتي تشعرك بالطمأنينة والأمان





عاطفيًا: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أن هذه اللحظات لا تعوّض





صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة





برج القوس:

مهنيًا: تحرر من القيود المفروضة عليك، كي يمكنك أن تقدم عملًا أفضل





عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل





صحيًا: عليك أن تتنبّه أكثر الى مواعيد التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبيرة





برج الجدي

مهنيًا: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور





عاطفيًا: السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، ويريح الشريك كثيرًا اهتمامك الزائد به





صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة





برج الدلو:





مهنيًا: فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك





عاطفيًا: لا تبدو هذا اليوم مهتمًا بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة





صحيًا: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم أخذ النصائح الطبية على محمل الجد





برج الحوت:

مهنيًا: قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك الى التركيز على مشروع واعد جدًّا





عاطفيًا: تشغل بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية وتوقع بعض الأخبار الجيدة التي تريحك نفسيًا وعاطفيًا



