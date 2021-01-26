توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/1/2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





برج الحمل :

مهنيًا: تترك أثرًا في كل ما تفعله، ويكون توقيعك على أي إنجاز مميزًا ولافتًا جدًا





عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردّد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير





صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا

برج الثور:

مهنيًا: تقوم بنشاط كبير على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفذ عملًا مشتركًا ومثمرًا مع الزملاء





عاطفيًا: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضًا بين خياراتك وحياتك العاطفية وأعمالك ومسؤولياتك





صحيًا: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين





برج الجوزاء:

مهنيًا: الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرّف بتشنّج، بل التزم الحياد إزاء قضية قد تطرأ حاليًا





عاطفيًا: التصرّفات القاسية تجاه الحبيب ليست في مصلحتك، المطلوب اليوم هو الالتزام الجدي ومراعاة مشاعره





صحيًا: تبدو عليك علامات التعب والإرهاق، وتشعر بانهيار وانحطاط في المعنويات





برج السرطان:

مهنيًا: تبدأ فطرتكم الايجابية بعد فترة سلبية التى قضيتموها وكانت تاثر عليكم بالسلب اليوم انتم على موعد على اخبار سعيدة





عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك





صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة





برج الاسد:

مهنيًا: كن على حذر من بعض أصحاب النيّات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل الراضين عن كل ما تقوم به





عاطفيًا: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه





صحيًا: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة المشي أو التنزه





برج العذراء:

مهنيًا: الحذر مطلوب، وكن شجاعًا، قد تعرف تطورًا في شؤونك المالية والمهنية أو في شراكة لك





عاطفيًا: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد





صحيًا: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع





:برج الميزان

مهنيًا: حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي بدون تقاعس أو تردد





عاطفيًا: تكون قادرًا على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خلده





صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلص من عوامل الضعف النفسي





برج العقرب:

مهنيًا: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير الى الإيجابية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضًا الى جديد آت اليك





عاطفيًا: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتتذكرها مع بالشريك، وتغوصان في التفاصيل





صحيًا: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ





برج القوس:

مهنيًا: ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ، لكن خطواتك لن تتعثر ثم تستعيد تركيزك





عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية





صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية





برج الجدي

مهنيًا: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول ان تكون على قدر من هذه المسؤولية





عاطفيًا: لا تتهوّر اليوم في تصرفاتك مع الشريك، بل تقرب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معًا





صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم





برج الدلو:





مهنيًا: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك





عاطفيًا: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل





صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية





برج الحوت:

مهنيًا: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك





عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة



