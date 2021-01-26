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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/1/2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:01 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 26 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

برج الحمل :
مهنيًا: تترك أثرًا في كل ما تفعله، ويكون توقيعك على أي إنجاز مميزًا ولافتًا جدًا

عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردّد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير

صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا
 
برج الثور:
مهنيًا: تقوم بنشاط كبير على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفذ عملًا مشتركًا ومثمرًا مع الزملاء

عاطفيًا: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضًا بين خياراتك وحياتك العاطفية وأعمالك ومسؤولياتك

صحيًا: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين

برج الجوزاء:
  مهنيًا: الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرّف بتشنّج، بل التزم الحياد إزاء قضية قد تطرأ حاليًا

عاطفيًا: التصرّفات القاسية تجاه الحبيب ليست في مصلحتك، المطلوب اليوم هو الالتزام الجدي ومراعاة مشاعره

صحيًا: تبدو عليك علامات التعب والإرهاق، وتشعر بانهيار وانحطاط في المعنويات

برج السرطان:
مهنيًا: تبدأ فطرتكم الايجابية بعد فترة سلبية التى قضيتموها وكانت تاثر عليكم بالسلب اليوم انتم على موعد على اخبار سعيدة 

عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك

صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة

برج الاسد:
مهنيًا:  كن على حذر من بعض أصحاب النيّات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل الراضين عن كل ما تقوم به

عاطفيًا: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه

صحيًا: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة المشي أو التنزه

برج العذراء:
مهنيًا:  الحذر مطلوب، وكن شجاعًا، قد تعرف تطورًا في شؤونك المالية والمهنية أو في شراكة لك

عاطفيًا: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد

صحيًا: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع

:برج الميزان
       مهنيًا: حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي بدون تقاعس أو تردد

عاطفيًا: تكون قادرًا على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خلده

صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلص من عوامل الضعف النفسي

برج العقرب:
مهنيًا: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير الى الإيجابية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضًا الى جديد آت اليك

عاطفيًا: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتتذكرها مع بالشريك، وتغوصان في التفاصيل

صحيًا: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ

برج القوس:                          
مهنيًا: ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ، لكن خطواتك لن تتعثر ثم تستعيد تركيزك

عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية

صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية

برج الجدي
مهنيًا: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول ان تكون على قدر من هذه المسؤولية 

عاطفيًا: لا تتهوّر اليوم في تصرفاتك مع الشريك، بل تقرب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معًا

صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم

برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك

عاطفيًا: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل

صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية

برج الحوت:       
 مهنيًا: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة

صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها
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