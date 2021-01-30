توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 30/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 30 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: ربما يشير هذا اليوم الي بعض المشاكل او العقبات لذالك علي مولود الحمل ان يكون حذرا مهنيا هذا اليوم
عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة بسبب تصرّف غير مسبوق منه
صحيًا: خفّف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا
برج الثور:
مهنيًا: تحقق كسبًا ماديًا، وتبحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء
عاطفيًا: تصلك أخبار جيدة تكون مفيدة لك على كل الصعيد العاطفي وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات
صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر
برج الجوزاء:
مهنيًا: راهن على أجواء هذا اليوم فهو يتحدث عن فرصة أخرى وعن انفتاح وانشراح وأخبار تطمئنك
عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات معه
صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن
برج السرطان:
مهنيًا: فرصة مالية أو مهنية جديدة، قد تتعلق بعقد جديد فاوضت طويلًا من أجل توقيعه
عاطفيًا: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فهو لن يتحملك مدة طويلة
صحيًا: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيسي لتراجع وضعك الصحي والترهل
برج الاسد:
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الجدل في حياتك المهنية، لكن الخاتمة تكون سعيدة
عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول طرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة سرعان ما تحل
صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام
برج العذراء:
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرصة تتاح لك في مجال عملك وإلى خوضك مجالًا جديدًا
عاطفيًا: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كليًا
صحيًا: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد
:برج الميزان
مهنيًا: يزعجك هذا اليوم ويعرض مكتسباتك للخطر، كما يولد عداوة ويزرع الشكوك لنفسك، إنما الامور سرعان ما تتحسن
عاطفيًا: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك به
صحيًا: تتعدد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها
برج العقرب:
مهنيًا: يوم مناسب للقيام بالخطوات المناسبة، ويخفف من الضغط المهني
عاطفيًا: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ
صحيًا: كرر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة
برج القوس:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة في عملك وتطلق مشاريعك وتحقق النجاح المنشود
عاطفيًا: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة
صحيًا: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيدًا
برج الجدي
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة في استثمار ما جديد ومختلف ويدعوك إلى التغيير واعتماد اسلوب جديد
عاطفيًا: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيرًا، وتقرّر الارتباط به بأسرع ما يمكن
صحيًا: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك على القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة
برج الدلو:
مهنيًا: هذا اليوم يفتح أمامك آفاقًا جديدة ويحمل إليك مفاجأة وجديدًا مختلفًا عما عرفته حتى اليوم
عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، فهو يحتاج إلى عطفك وحنانك
صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع
عاطفيًا: إذا كنت أعزب أعتبر هذا اليوم ملائمًا لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك
صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي