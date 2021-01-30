توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 30/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 30 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





:برج الحمل

مهنيًا: ربما يشير هذا اليوم الي بعض المشاكل او العقبات لذالك علي مولود الحمل ان يكون حذرا مهنيا هذا اليوم

عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة بسبب تصرّف غير مسبوق منه

صحيًا: خفّف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا



برج الثور:

مهنيًا: تحقق كسبًا ماديًا، وتبحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء

عاطفيًا: تصلك أخبار جيدة تكون مفيدة لك على كل الصعيد العاطفي وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات

صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر







برج الجوزاء:

مهنيًا: راهن على أجواء هذا اليوم فهو يتحدث عن فرصة أخرى وعن انفتاح وانشراح وأخبار تطمئنك

عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات معه

صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن





برج السرطان:

مهنيًا: فرصة مالية أو مهنية جديدة، قد تتعلق بعقد جديد فاوضت طويلًا من أجل توقيعه

عاطفيًا: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فهو لن يتحملك مدة طويلة

صحيًا: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيسي لتراجع وضعك الصحي والترهل







برج الاسد:

مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الجدل في حياتك المهنية، لكن الخاتمة تكون سعيدة

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول طرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة سرعان ما تحل

صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام





برج العذراء:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرصة تتاح لك في مجال عملك وإلى خوضك مجالًا جديدًا

عاطفيًا: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كليًا

صحيًا: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد







:برج الميزان

مهنيًا: يزعجك هذا اليوم ويعرض مكتسباتك للخطر، كما يولد عداوة ويزرع الشكوك لنفسك، إنما الامور سرعان ما تتحسن

عاطفيًا: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك به

صحيًا: تتعدد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها







برج العقرب:

مهنيًا: يوم مناسب للقيام بالخطوات المناسبة، ويخفف من الضغط المهني

عاطفيًا: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ

صحيًا: كرر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة





برج القوس:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة في عملك وتطلق مشاريعك وتحقق النجاح المنشود

عاطفيًا: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة

صحيًا: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيدًا





برج الجدي

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة في استثمار ما جديد ومختلف ويدعوك إلى التغيير واعتماد اسلوب جديد

عاطفيًا: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيرًا، وتقرّر الارتباط به بأسرع ما يمكن

صحيًا: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك على القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة





برج الدلو:

مهنيًا: هذا اليوم يفتح أمامك آفاقًا جديدة ويحمل إليك مفاجأة وجديدًا مختلفًا عما عرفته حتى اليوم

عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، فهو يحتاج إلى عطفك وحنانك

صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع











برج الحوت:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرصة نابعة من ظروف ماضية أو أمر مختلف يطرق بابك ويثير فضولك

عاطفيًا: إذا كنت أعزب أعتبر هذا اليوم ملائمًا لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك

صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي