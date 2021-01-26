توقعات الأبراج لشهر فبراير 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ كشف خبير الأبراج نور فيصل توقعات الأبراج لشهر فبراير ..





برج الحمل



توقعات برج الحمل شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

تعرف يا عزيزي بعض الانفراجات والتغيّرات العاطفية. جو مريح ومطمئن يساعدك على التفاهم مع حبيبك والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين. يشجعك الفلك على التلاقي والتعارف اذا كانت حياتك فارغة عاطفيًا، لذلك اخرج لملاقاة الناس ولا تبق وحيدًا. الشمس وكوكب الزهرة في برج الدلو تشجعك على توسيع دائرة تحركاتك الاجتماعية. لبِّ الدعوات وساهم في النشاطات ولا تكن منزويًا. تفرح لتعاطف الكثيرين معك ولكن بالرغم من لطافة الأجواء فهذا لا يعني انك سترتبط بشكل نهائي.





برج الثور





توقعات برج الثور شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

تهيمن التأثيرات الفلكية هذا الشهر على معظم مواقفك، وتصرفاتك سلبية نوعًا ما، فلا تفاجأ عزيزي الثور اذا شعرت بالاحراج وبالاحباط وبالغضب من دون اسباب واضحة في الاسابيع الثلاثة الاولى. تنعكس هذه التأثيرات على علاقاتك بمحيطك بصورة عدائية ينفر منها الاحباء او ربما كل من يتعامل معك بشكل مباشر، انصحك بضبط النفس وعدم الاستسلام لانفعالاتك الطائشة .





كُن حذرًا في ردود الفعل ولا تواجه التحدي بتحدًّ آخر، بل حاول التخفيف من حدّة اي مواجهة ولا تدفع الامور الى المأزق. ابحث عن الآفاق المفتوحة في اي مواجهة قد تجد نفسك امامها. حاول تفادي ارتكاب الحماقات كزج نفسك في مواقف غير محسوبة العواقب او مجاراة الزملاء والاصحاب في نزعاتهم المتهورة، فلا تخضع لاغراء صديق الطفولة لتجربة سيارته الرياضية الجديدة في يوم ممطر مثلًا، فالجو الفلكي يكون ملبدًا حيث تظهر المواجهات من حيث لا تدري، او ربما تجد نفسك غارقًا في جدال عقيم ينتهي بخسارة صداقة او زمالة او حتى مشروع عمل.





يتطلب منك هذا الشهر الحذر في التعامل مع الآخرين، فلا تعرض علاقاتك للخطر، كن لطيفًا عندما تشعر بموجة العدائية تجاهك ولا تدع الابتسامة تفارق ثغرك، عليك أن تفصل بين ظاهرك وبين داخلك فلو كانت النار مستعرة في احشائك فمن غير المسموح ان تشاهد الناس الدخان.





قد تعرف في العمل ضغوطًا حتى تاريخ 18، وربما تصطدم بعقبة او بتجربة صعبة تتطلب منك اهتمامات اضافية. يتحدث الفلك عن حظ او عن فرصة ثمينة، لكنك لن تحصل عليها اذا لم تكن جاهزًا. تحتاج الى المهنية العالية والحس بالمسؤولية. كذلك قد تضطر إلى الاستعانة بأحدهم من أجل انجاز المهمّة في الوقت المحدد. بعض مواليد برج الثور يستلمون موقعًا افضل فيتقدمون على زملائهم. لا تضعف بل ثابر حتى اللحظة الاخيرة مكثفًا التحركات والاتصالات في الايام الافضل. تلمس انفراجًا وارتياحًا ودعمًا في الأيام العشرة الأخيرة، ولن تكون وحيدًا في انشغالاتك، بل صاحب شعبية ورؤية حكيمة .





برج الثور



توقعات برج الثور شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون هادئًا إلى أقصى الحدود، ولا تظهر الغضب ولا تلق الاتهامات جزافًا على الحبيب. ان شعرت بالتوتر والانفعال تمالك نفسك وامتنع عن توجيه الملاحظات او الكلام الجارح. يتحدث الفلك عن جو متوتر حتى تاريخ 18 بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بالحبيب او بعلاقة معه، بل بظروف العمل او بالحياة الاجتماعية. قد تعيش العلاقة الجديدة او المتأرجحة ظروفًا صعبة، ومن الضروري معالجة الامور الطارئة بنضج ورصانة اذا شئت المحافظة على استمرارية العلاقة. تنحسر الهموم الى الحياة من منظار ايجابي، واذا كنت عازبًا تهتم لتنشيط حياتك الاجتماعية بهدف التعارف والتقارب.





برج الجوزاء

توقعات برج الجوزاء شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

تكون القائد لمجموعة او المحرك لمشروع معين. تدعمك النجوم في النصف الاول من هذا الشهر، وتحديدًا حتى موقع انتقال الشمس الى برج الحوت، اي حتى تاريخ 18. تتمتع بقدرات فعالة وتحرك اعمالك العالقة.





تفاجئ الآخرين بخطوات جريئة وناجحة. انها فترة انفتاح على الافكار المختلفة والمتنوعة، ولا عجب اذا ما وجدت نفسك على متن طائرة او في معهد ثقافي، فأنت ترغب في استكشاف افاق جديدة، ولن تقبل بعد اليوم بالقيود الفكرية. تبذل جهودًا من اجل تحقيق اهدافك، وايضًا للوصول الى تسوية ترضي خاطرك، وتلطف الاجواء التي تبدلت في الشهرين السابقين. يحالفك الحظ ويشجعك على توسيع دائرة التحرك، ويؤكد لك تعاطف الاخرين معك. حتى الذين لا تعرفهم يتعاطفون ويتفاهمون معك، لذلك لا تبق ساكنا بل تحرك وبادر، فالظروف لن تبقى كما هي عليه من ايجابية فترة طويلة.







تُفتَح امامك ابواب جديدة وتشعر بداخلك منذ الان بأن شيئًا جديدًا بانتظارك، فلا تتراجع ايها الجوزاء. تملك أفكارًا لامعة وتبدأ دورة مهنية جديدة، وتخوض تجربة كبيرة فتلفت الانظار. يتحدث الفلك، وتحديدًا الشمس، عن انفراجات تأتيك من خلال تواصل مع جهة اجنبية او ثقافية. لذلك، قد توسّع دائرة انشغالك الى الخارج، او ربما تقوم برحلة عمل تكافأ جيدًا عليها. اما سعيد الحظ في هذا الشهر فهو مولود 27 الى 29 ايار "مايو"الذي قد ينعم بترقية أو بتحقيق حلمه بمشروع او وظيفة او مهنة.





تتغير الطوالع الفلكية لتصبح اكثر دقة وصعوبة، وتدعوك الى الاهتمام بموقعك وبعملك وبسمعتك، والى حماية وظيفتك من التحديات، فالفترة الممتدة بين 19 و 28 تكون مربكة، وقد تختبرك وتضعك امام مواقف دقيقة. ستشعر بالتوتر. كذلك يتحدث الفلك عن فرص مهنية او اجتماعية تعلق عليها اهمية كبيرة. لا تقلق ايها الجوزاء، بل حضّر مسبقًا لعملك ولا تستخف بالتزاماتك. لا تتحدَّ المسؤولين، واحذر التذّمر والتشكي على أحد.









برج الجوزاء



توقعات برج الجوزاء شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

قد تكون على موعد مع الحب او مع قصة حب اذا كنت عازبًا، وتحسم امورك العاطفية هذا الشهر، وتعزز العلاقة مع الجنس الاخر. قد يلفت انتباهك شخص من غير مذهبك او عرقك او مدينتك .يحاول بعضهم ارضاءك وتلبية طلباتك ورغباتك، وتعيش لحظات جميلة مع الحبيب ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى. انه شهر مناسب لترك الافكار السود ولحسم الامور. حان الوقت لتحديد موقفك من امر محير ولإنهاء الازمات بشكل لطيف. قد يحلو لك القيام برحلة مع الحبيب او السفر، ربما للتعارف أو لخوض تجارب حياتية جديدة. ترغب في الخروج من الروتين العاطفي والظروف مؤاتية لذلك. ينسجم العازب مع مواليد برج الدلو والميزان والحوت.









برج السرطان

توقعات برج السرطان شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

تنجح في حسم المسائل العالقة وتنطلق بعزيمة لتحقيق انجازات وطموحات. تتقلص دائرة المتاعب التي عانيتها في الشهر الاول وتلمس تجاوبًا وتقدمًا ونجاحًا. تشير مواقع الكواكب الى انفراجات مهمة. فالشمس في برج الدلو حتى تاريخ 18 تسلط الاضواء على الاعمال الادارية من مصرفية او قانونية او استشفائية او غيرها. تظهر الانشغالات التي تتطلب منك اذنًا او موافقة جهة معينة. تأخذ هذه الامور من وقتك ولكنها ضرورية ولا يجب اهمالها.





اذًا تكون الفترة الاولى من الشهر دقيقة وتتطلب تركيزًا ومرونة في النقاش والحوار تفاديًا لحصول اي اصطدام في الاراء. قد تحتاج الى طلب قرض مصرفي او تضطر إلى قبول بعض القرارات الاتية من الطرف الاخر ايًا يكن. في جميع الاحوال لا تربك نفسك، فكّر في مصلحتك بغضّ النظر عما قد تضطر إلى القيام به. كن موضوعيًا اذا اردت النجاح.





ابتداء من تاريخ 19 تنحسر الضغوط والانشغالات فتحمل إليك الايام اجواء حلوة وعاطفية، فتستقطب اهتمام الجميع وتنجح في تحقيق هدف مهم. يحاول الكثيرون ارضاءك ومن الضروري اظهار انفتاح على محيطك. تناسبك مواقع الكواكب، فالشمس في برج الحوت تشجعك على الانفتاح على ثقافات متنوعة، وقد تحمل إليك سفرًا او اهتمامًا بدراسات جديدة، تشجعك على تكرار المحاولات وعلى تخطي السطحيات بالانفتاح على الجديد والغريب. يتضاعف حظك في الايام العشرة الاخيرة وبالتالي لا تقف ساكنًا، كرّر المحاولة وخذ المبادرة نحو المصالحة.





تنشط كل انواع التواصل مع الاخرين ولا سيما الغرباء والاجانب والجدد بسبب الكواكب المجتمعة في برج الحوت. تتمتع بسرعة خاطر وتنقذك افكارك من اكثر من ورطة، لكن يجب ان تهتم هذا الشهر بأكثر من ملف ومعاملة ادارية او قانونية. تقع عليك مسؤولية تنظيم اعمال ادارية وترتيب كل المعلومات اللازمة، لذلك كن دقيقًا ولا تهمل التفاصيل. تحتاج الى اشخاص فعّالين لتتعامل معهم بنجاح، انه شهر جيد تكتمل فيه بعض الامور وتمهد خلاله للدفاع عن قضية. لا تهمل حقوقك او واجباتك، قد تقوم برحلة او بجولة على مناطق بعيدة بهدف العمل وترويج مشروعك.









توقعات برج السرطان شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

حان الوقت لتصحيح بعض الهفوات وربما لتقديم التنازلات من اجل ارضاء الحبيب، فخذ المبادرة وتحصن بشجاعتك لتعترف بخطئك ولتتدارك الامور.







تكون حريصًا على حميميتك وترغب في حماية علاقتك من كل متطفل، هذا اذا كانت العلاقة جدية. ان الظروف الفلكية تبشر ببعض المصالحه والتقارب، وقد تكون معظم الاشارات تدل على تعاطف الحبيب ومساعدته لك في اتمام بعض المعاملات او قد تكون انت من يحتاج الى المساعدة. في جميع الاحوال انه شهر هادىء يسمح لك بتحليل الامور من منظار اكثر موضوعية، ويفسح بالتالي في المجال للحوار وللتعارف ولتوضيح الامور. تلمس ايها السرطان انفراجًا كبيرًا وتفاهمًا وانسجامًا خلال الايام العشرة الاخيرة من الشهر.









برج الأسد

توقعات برج الاسد شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

نظرة سريعة الى سمائك تكفي لأقول انه شهر حافل بالانشغالات والمواعيد والمهمّات الصعبة والدقيقة، في الفترة الممتدّة حتى تاريخ 18، اي طيلة وجود الشمس في برج الدلو. تواجه هذا الشهر خصومًا او تحدّيات جديدة لا تتوقّعها.





فموقع الشمس هناك يثير الخلافات والاحتجاجات، وتجري بعض الامور بشكل استفزازي يجرّك الى المشاكل. كُن حذرًا ايها الاسد، لأن خصمك قوي والمنافسة شرسة. فليكن عملك كاملًا، ولا تترك ثغرة لئلا ينقضّ عليك الخصم وينال منك او من سمعتك.





قد تظهر المتاعب اولاُ في مزاجيتك المتقلّبة وفي اسلوب تعاطيك مع الامور. انصحك بالبحث عن الاجواء الهادئة والتي تريح اعصابك. ابقَ بالتأكيد ولا تتدخّل في شؤون الآخرين. احذر المشاكل مع الاصدقاء والأهل والمسؤولين. فأنت المشاكس الاول في نظرهم، وعليك تقع كل العواقب. لحسن الحظ يُلطّف كوكب الزهرة الأجواء، وربّما بعض المعادلات، في مصلحتك بعد ان كانت ضدّك. يجلب فينوس الجو المسالم، ويهدّئ من روع المشاكل، ويجلب الحبّ والغرام والمصالحة والربح.





لذلك لن تكون كل الأجواء سلبية. تتحسّن الظروف بشكل لافت في الأيام العشرة الاخيرة. تلمس تقدّمًا وانفراجًا، وتلاحظ ان خصومك قد ابتعدوا واخلوا لك الساحة. تبدأ المصالحات وعلى الارجح تعود الامور الى مجراها الطبيعي، وتكون لك الكلمة الأخير والحاسمة. ادعوك الى المجاملة والمسايرة، ولا تسمح لكبريائك بأن يقفل في وجهك باب الاجتماعيات والمفاوضات. قد تحتاج الى من يرشدك ويعطيك رأيًا محايدًا، فاصغ ولا تتكابر. شخص ما يعرف اكثر منك ويملك نفوذًا اقوى من نفوذك ويستطيع دعم محاولاتك. تواضع قليلًا، وتكيّف مع الأجواء لعلك بذلك تحرز نجاحًا وانجازًا.





تلاحظ انك ستنشغل بمعاملات وبأوراق تتعلّق بمسائل استشفائية او قانونية. دقّق في التفاصيل ولا تتسرّع في الموافقة على اي عقد قبل استشارة اهل الاختصاص. شهرٌ مُربك قد يضعك احيانًا في مواقف مُحرجة وصعبة، لكنّ المرونة وسرعة التكيّف تنقذانك من الوقوع في الورطات. احذر الضغوط والانفعالات في الأيام الأقلّ حظًّا.





الظروف معقّدة وتطلب منك التفهّم حتى تتجنّب المواجهات والأزمات. تكثر الضغوط هذا الشهر، ومن حيث لا تدري قد تجد نفسك في صدام او مواجهة مع زميل او مسؤول. احذر الفراغ او المتاعب المهنيّة التي قد تحدث في الأيام الأقل حظًّا. ان مصيرك متعلّق بالآخرين حاليًّا، وتحديدًا حتى تاريخ 18، ثم تنفرج الضغوط وتصبح اكثر انشراحًا واطمئنانًا إلى وضعك.





لا تسمح للمواقف الغامضة بالتشويش على استقرارك المهني، بل بادر الى توضيح الامور وتلطيف الاجواء. ضع كبرياءك جانبًا، وقدّم بعض التنازلات اذا امكن. تظهر ضرورة للعمل على مستندٍ او ملفٍ اداري. كن مرنًا في معالجة الامور، لعلك بذلك تنجح في اجتماعك وتحقّق تقدّمًا وارباحًا.





توقعات برج الاسد شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

تكون طباعك صعبة، ويكون الجوّ العام معاكسًا لتوقّعاتك، الامر الذي قد ينعكس سلبًا على هدوء العلاقة الحالية وتناغمها. لحسن الحظ يلطّف كوكب الزُهرة الأجواء، وربّما يجلب الحبّ والصداقات والتعارف على حين غرّة. تكون جذابًا ايها الاسد، لكن طباعك تسبّب النفور والقلق، فحافظ على هدوئك وعلى مرونة حديثك ولا سيّما في الايام الأقل حظًّا. وبسبب وجود الشمس في برج الدلو، وعلى الرغم من الجوّ المتوتّر، تكون الظروف مناسبة للتعارف وللارتباط. هدّئ من روعك لأن الفرص مُتاحة ومناسبة لاتخاذ قرارات مهمّة.









برج العذراء

توقعات برج العذراء شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

تشكل مواقع الكواكب صفحة مهمّة من صفحات العام. ذلك انها تُحرّك الشؤون اليوميّة من خلال تطوّرات تحتاج إلى اهتمام فوري، فتخرج عن الروتين المألوف لتتزامن المسؤوليات وربما لتتداخل الاولويات. هو شهر امتحان لنضجك وقدراتك. لا اقول انه شهر سلبي لكنني اؤكد انه شهر صعب قد تضطر فيه إلى السير بين الألغام في بعض الاحيان والى تخطّي بعض الحواجز والعوائق بذكاء وخبث ومكر وببرودة.





الايام العشرة الاخيرة قد تحمل مواجهة صعبة. كذلك تحمل هذه الأيام ازمة لمشكلة قديمة او مواجهة قديمة او قانونية. تكون مزاجيًا وانفعاليًا، وقد تعرض صداقاتك للمخاطر. كذلك ان علاقاتك الاجتماعية على المحك. احذر الانتقاد المباشر وغير المباشر ولا تخالف التعليمات على انواعها مهما انزعجت منها. من المستحسن التقيّد بالإرشادات متجنّبًا غضب الآخرين او عدائيتهم.





المجازفة ممنوعة سواء في الاسابيع الثلاثة الاولى التي تجلب بعض المتاعب او في الايام العشرة الأخيرة التي تشكّل المجازفة خلالها ضربًا من الجنون والانتحار. فرجاء لا تلعب بالنار. قد لا أخشى عليك في الاسابيع الثلاثة الاولى، لأنك قادر على تدبّر الامور، لكنني اخشى عليك من عاصفة الايام العشرة الاخيرة، حيث تمتحن قدراتك على جميع المستويات، كذلك قدرتك على التّحمّل. كن حذرًا ولا تعرّض نفسك للانتقادات او للوقوع في مواقف محرجة. تكون فترة زمنية متوتّرة تنعكس سلبًا على أعصابك ومخطّطاتك. فهل تكون على قدر المسؤولية وتتجاوزها؟





من المستحسن الابكار على العمل هذا الشهر وعدم اضاعة الوقت والفرص. تتسارع الأحداث وتكثر الواجبات كالعادة، لتجد نفسك وسط ظرف مهمّ او ملحّ. يتحدّث المرّيخ في برج الدلو عن معاكسة احدهم لأفكارك او وجهة نظرك، وتكون انفعاليًا، الأمر الذي قد يورّطك في ازمة انت بغنى عنها بالتأكيد.سارع الى انجاز عملك ولا تدخل في نقاشات لا تخصّك ولا سيما في الايام الأقل حظًا. تكون الاسابيع الثلاثة الاولى ضاغطة نسبيًا، لكنّك قد تنجح في ترك انطباعات جيّدة، وربما قد تستلم عملًا جديدًا. اما الايام العشرة الاخيرة فقد تضعك امام ازمة تتطلّب مرونة وحنكة للخروج منها.





توقعات برج العذراء شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

لن تعاني الاجواء العاطفية الرتابة لكثرة الانشغالات بأمور اخرى تلهيك عن الحبّ الى حدّ ما، ثم تُسرع للتعويض عن تأخير انشغالك. يتحدّث الفلك عن انسجام وتفاهم لا بأس به هذا الشهر، وان كانت الظروف في الاسابيع الثلاثة الأولى توحي بارتياح ملموس في اجواء العمل. لعلّك تهتم لامور الحبيب اليومية وتتدخّل غير مرّة لمساعدته. كذلك قد تحتاج هذا الشهر الى وجود من يلاطفك تحديدًا في الاسبوع الاخير من الشهر. لا مؤشّرات سلبيّة لكن من الحكمة عدم اثارة المواضيع الحسّاسة تفاديًا لحصول ازمة في الشهر المقبل.









برج الميزان

توقعات برج الميزان شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

إن الفترة الزمنية التي تعيشها في شهر شباط ستكون لطيفة جدًا. أنت في منأى عن كل المعاكسات. تكون مرتاحًا هذا الشهر وكل الهموم التي أثقلت كاهلك اختفت وتبخّرت. الحظوظ ستكون صديقة لك. فالكواكب حليفتك وتقف بجانبك هذا الشهر لتبدأ العام في الشهر الثاني منه بنبض قوي فتقطف النجاحات التي تعمل من أجلها بسهولة أكيدة. تستعيد سلامك الداخلي وهذا هو الأهم. ترتفع المعنويات مجددًا وتلمع أفكارك لتحصد إعجابًا وتقديرًا. هذا هو أنت. تعود الى الساحة مرفوع الرأس والجبين بعد أن اختبرت لحظات صعبة الشهر الماضي.





تتلقى التأثيرات الايجابية معظم أيام الشهر، وتتشجع للقيام بمبادرات شخصية نافعة لتعوّض عن بعض التأخير والتراجع. أدعوك الى مساعدة نفسك وعدم اضاعة الوقت الثمين، فللوقت نوعية.





إذا كنت موظفًا يلمع نجمك كزميل ودود وخدوم لا يتأخر في مد يدّ المساعدة، وتتمتع أنت بدورك بدعم الزملاء لك وبتودّدهم إليك. أما إذا كنت حرًا في عملك، فتلحظ تحسّنًا في مجرى الأعمال، فتنجح الاتصالات وتعطي نتائج جيدة. لا تهمل هذه الاتصالات بل كثّفها وقم بها أنت شخصيًا ولا تكلف أحدًا بها تلفت الأنظار بأسلوبك الراقي وبأفكارك اللامعة. تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس، وتسهل عليك مواجهة الخصم والمنافسة. إن نوعية الوقت ممتازة، ومن الضروري التحرّك وعدم إضاعة الفرصة الثمينة التي قد تصلك هذه الفترة. كن جريئًا فالحظوظ الى جانبك.







قد يغضّ المسؤولون النظر عن أخطائك، فلا تضطر الى تقديم أي تبرير. تكثر فرص الانجازات، وقد يكون عملك بالفعل مميّزًا. تختلف الظروف نسبيًا ابتداءً من تاريخ 19، لكنّها تصبح معقّدة. تكثر الواجبات اليومية ويطول جدول أعمالك، وربما تشعر بالقلق لضيق الوقت. كن اكثر تنظيمًا للأولويات، قد يحالفك الحظ هذا الشهر بنجاح لافت.





ابتداء من تاريخ 19 تلاحظ أن وتيرة العمل المرهقة تشكل ضغطًا على وضعك الصحي. فالإرهاق الذي تعانيه جراء العمل المتلاحق، ناهيك ببعض المشاكل العائلية الطارئة، قد يسبب لك مشاكل صحيّة وأعباء نفسية. عليك أن تبدأ بتنظيم وقتك وأن تخصص أوقاتًا أكثر للراحة وللترفيه عن نفسك. جسمك بحاجة إلى الراحة وكذلك روحك. فلا تنهك نفسك بالتفكير في العمل أو في المشاكل طوال الوقت، بل صفّ ذهنك من ترسبات ضغوط الحياة واترك لنفسك فسحة للراحة.





توقعات برج الميزان شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

تتعزّز الروابط هذا الشهر، فتتصالح مع الحبيب إذا كان مقدرًا لك العودة إليه، وربّما تلتقي من يأسر قلبك ويلهمك، وذلك خلال النصف الأول من الشهر. يناسبك تمامًا كوكب الزهرة لأنه يفسح لك في المجال لتوطيد كل أنواع الروابط ولا سيما العاطفية منها. تكون في أجمل حالاتك وتسكنك عواطف جيّاشة تسمح لك بالتواصل البنّاء مع الغرباء والأحبّاء. تنسجم حاليًا أيها الميزان مع مواليد برج الدلو والميزان والجوزاء.









برج العقرب

توقعات برج العقرب شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

تظهر مسؤوليات جديدة او طارئة تتعلّق بأحد افراد العائلة، او ربما تتلقى اخبارًا من الخارج. يخف اندفاعك هذا الشهر ايها العقرب، بسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة او للعتاب او حتى اللوم. تصبح الاجواء المسيطرة على سمائك ثقيلة بعض الشيء، ومشحونة بالطاقة السلبية وبالتوتر ولا سيما مع الاهل والاقرباء.





تبدو الضغوط متنوعة على كل الصعد، وقد لا تجد وقتًا لحلها. تحتاج حينها الى تكاتف الاحباء ونصائحهم وارشاداتهم. حاول الا تعرّض استقرارك العائلي او العاطفي للمخاطر، ولا تأخذ قرارًا حاسمًا تحت وطأة الغضب ولا سيما في الفترات السلبية جدًا. احذر الايام الأقل حظًا لأنها قد تنذر بالمشاكل على مختلف الصعد. المطلوب منك هو الحرص الشديد على الاستقرار والتوازن.





يكون شهرًا مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا الامر الذي يجعل طباعك عدائية جدًا تنفّر كل من يحيط بك من زملاء ومسؤولين وحتى اطبّاء. كذلك تميل الى السخرية والمباهاة بالنفس، وقد تتعرّض بدورك لاستفزازات تثير نقمتك، وما عليك سوى التّحلي بالاعصاب الباردة والبال الطويل. لماذا اللعب بالنار وتحدّي القدر؟ ابقَ هادئًا واحفظ رأسك واعصابك.





أمّا اذا كنت مقدمًا على عمل مهمّ او خطوة كبيرة، فإنني انصحك بالتزام الهدوء والتحرّك فقط خلال الايام الايجابية. لكن لحسن الحظ الاجواء تبدأ بالتحسّن التدريجي مع صباح 19 شباط (فبراير)، لتبدأ معها معظم الضغوط بالاختفاء. فتصفو الاجواء لتصبح اكثر هدوءًا وطمأنينة. تظهر خلال هذه الفترة فرص جميلة وانفراجات، ويكون باستطاعتك قلب كل المعطيات لمصالحك!





لن تنقصك الحوافز يا عزيزي العقرب في الايام الأخيرة من الشهر، وتخرج منتصرًا من كل معاركك، وتسعيد موقعك، وتؤدي دورًا رئيسيًا وتحتل موقعًا متقدّمًا. فهيا الى الامام. هنيئًا لك!





تظهر فرص مناسبة للمصالحة وللتسوية ولتعزيز التحالفات. تكون الظروف معقّدة بعض الشيء هذا الشهر، وتحديدًا حتى تاريخ 18، اي طيلة وجود الشمس في برج الدلو. تكون طباعك صعبة ومزاجك معكّرًا، فيصعب التفاهم معك. احذر ايها العقرب اثارة التحديات، ومن المستحسن ان تترك همومك الشخصية خارج اطار العمل. تتحسّن الظروف في الايام العشرة الاخيرة، وتجد بعض الراحة والطمأنينة. تستعيد الثقة بنفسك، وتعود لممارسة نشاطاتك المهنية بعزيمة وتفاؤل. انها فترة مناسبة ايضًا لبدء صفحة جديدة.

توقعات برج العقرب شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي





تجنّب انتقاد الحبيب او القاء التهم عليه، فقد لا يتمتع بسعة الصدر، وربما يتمرّد على الظروف وعليك ايضًا. قد تظهر هذا الشهر مسائل شخصية طارئة تسبّب لك الاضطراب او تدخل الى قلبك الهواجس والشكوك. اذ تكون الفترة الممتدّة حتى تاريخ 18 شائكة بعض الشيء، وتكون الطباع صعبة والمعنويات غير محصّنة. لذلك احذر ايها العقرب ادخال نار الغيرة الى حياتك.





تتحسّن الاجواء ابتداءً من تاريخ 19 لتبدأ فترة المصالحات والتسويات، ولعلك تحظى بعطف الحبيب وبمسامحته. اما اذا كنت عازبًا فالاسبوع الأخير قد يشجّعك على الخروج للقاء الناس والتعارف. تنسجم حاليًا مع مواليد برج الحوت والدلو.









برج القوس

توقعات برج القوس شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني





تنجح في تحقيق آمال كثيرة وتنجز عملًا مهمًا في الجزء الاول من الشهر، وقد تسعى لكسب قضية معيّنة، فادرس خطواتك جيدًا وكن جريئًا في خطابك وكلامك. تكون الأيام الأولى من شباط (فبراير) سريعة وناشطة، تقدّم لك مجالات متعددة لاختبار طاقتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الصعد. نظرة إلى سمائك كافية لأقول بأن الأمور ستسير بشكل سهل وسريع هذا الشهر أيضًا باستثناء الأسبوع الأخير منه الذي يقلب المعطيات والتأثيرات سلبًا.







ولا بدّ من أن تسير على خط سليم محددًا المسار مجددًا وواضعًا الأهداف نصب عينيك. أدعوك أيها القوس الى استغلال الجو الفلكي الايجابي بأسرع طريقة ممكنة إذ لن تكون الظروف مرضية ومؤاتية ابتداءً من تاريخ 19 شباط (فبراير). لذلك أنت مدعو يا عزيزي الى تسريع الوتيرة ومنذ اليوم الأول للشهر، أملًا منك بانجاز أهم المشاريع، تاركًا للأيام العشرة الأخيرة أعمالًا روتينية بسيطة. كذلك أحذّرك من الانفعالات وردود الأفعال الشديدة التي قد تهدم جسورًا عاطفية أو مهنية أو اجتماعية.





هذه هي أجواء الشهر، أوّله انسجام وحظوظ وفرص، وآخره حذر وتعب. أما الذكي فهو الذي يعرف كيف يستغل الفرص المتاحة له بوتيرة سريعة وحماسة كبيرة، بعيدًا عن اللهو والتكاسل، ثم يبقى ساكنًا بعدها ليحمي مصالحه واستقراره!





أعتبر 8 و9 أفضل الأيام لحسم الأمور واتخاذ الخطوات المصيرية. تكون الظروف ملائمة وسهلة حتى تاريخ 18، ومن المستحسن القيام بجميع اللقاءات والذهاب الى المواعيد خلال الفترة المذكورة، إذا أردت لنفسك النجاح والتقدّم. يتحدث الفلك عن مكاسب وانشراح وراحة البال، والأجواء تبشّر بالنجاح والربح. أما ابتداءً من 19 فقد تسيطر عليك موجة من التوتر أسبابها قد تكون شخصية، لتؤثر في مجرى الأمور وسير الأعمال، فكن حذرًا من الخصوم والأعداء والمتاعب.





توقعات برج القوس شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي





لا تجازف باستقرارك حتّى لو كلفك الأمر بعض التنازلات. تدافع عن مصالحك ويكون استقرار العلاقة من أولوياتك. تتفاهم مع الحبيب لقدرتك السهلة على التعبير عن رأيك، وكذلك على الحوار الهادىء واللطيف. إن الفترة الممتدة حتى تاريخ 18 مناسبة لتعزيز المشاعر، فلا تخجل من التعبير عن مشاعرك وعواطفك. تشعر ببعض الانقباض في الايام العشرة الأخيرة بسبب مشاعر مكبوتة أو عدم القدرة على الاسترخاء. تظهر بعض الخلافات البسيطة التي لن تؤثر في استقرار العلاقة المتينة، ولكنّها قد تؤثر سلبًا في تلك الجديدة أو المتأرجحة.









برج الجدي

توقعات برج الجدي شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني





تستأنف نشاط الشهر الفائت وتضيف اليه نشاطات بنّاءة تعود عليك بالربح والمنفعة في الاسابيع القليلة المقبلة. السماء صافية تزودك فكرًا مشرقًا وبنّاء. تسير قدمًا نحو تسجيل الاهداف، ولن يقف في دربك عائق مهم، فتتقدّم بثبات وجرأة تدفع المنافسين الى التراجع. انه شهر مهمّ بالتأكيد ولا بد انك ستشعر بالطمأنينة والتفاؤل ولا سيما ان الظروف المسيطرة تعدك بإحداث تغييرات ايجابية لافتة في حياتك. ترى الحياة بمنظار ايجابي، ويتعامل الحظ معك بالطريقة نفسها، فتظهر الفرص الجيدة لتحسين سمعتك اكثر فأكثر وللإفساح في المجال امامك لإحراز نجاحات متتالية. انه شهر مثمر يجلب مؤاساة للمتعبين وارتياحًا للمثابرين. لكن يجب ان تعلم انني لا اعد بانتصارات مهمة اذا وقفت مكتوفًا، فهناك منافسون اقوياء، وعليك ان تستغل الحظ وتستثمره لا ان تظن انه سيجترح العجائب ويقدم لك الغنائم على طبق من ذهب، فيما انت مستلقٍ..





لن تبحث عن طرق التفافية لأن العوائق التي ستوضع امامك من قبل بعض الغيورين تذللها عبر استمالتهم برصانتك وحكمتك، فتجد هؤلاء وقد تحولوا الى معاونين ومتحالفين معك. تتمتع بأعصاب حديدية لا يهزها شيء، وهذا يزيد من قدرتك على تجاوز الصعاب وتراجع عزيمة المتواطئين عليك، ويجعلهم ينظرون اليك بعين المهابة. تنافس الاقوياء والاوائل. وتتمتع بحس كبير بالمسؤولية، فتجد نفسك رئيسًا لمجموعة او ناد معيّن او حتى مديرًا لشركة او مؤسسة. تظهر عليك الصفات القيادية، وتبدأ بتطوير انظمة العمل التي تشرف عليها، فتشعر كذلك ويشعر الآخرون انك الركن الأقوى والامتن في اي مسؤولية تتولاها. انه شهر الحركة، وفي الحركة خير وبركة.





يأتيك كوكب الزُهرة بالمال ويعود عليك بالربح والجاه. كذلك قد يجلب لك شباط (فبراير) انشغالات مالية من قروض وفواتير وملفّات ادارية تستحق منك اهتمامًا دقيقًا. قد تعيد النظر في عرض لست مقتنعًا به كليًا، وربما تنفتح على مواضيع جديدة قد تعود عليك بالمنفعة والربح. تقدّم وازدهار، وقد تلفت الانظار بأداء باهر من حيث التنظيم والدقة والادارة. انه شهر واعد بدعم مالي او معنوي. ومهما يكن الدعم تفرح للانفراج السائد، وقد تتخذ خطوة مهمّة سواء أكنت موظّفًا او صاحب عمل. كذلك يفرح العاطل عن العمل بمدخول مالي.





توقعات برج الجدي شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي





المعنويات العالية هي الدافع الأكبر لديك لتخطّي كل العوائق اذا ظهرت، والتي على الارجح لن تظهر هذا الشهر. تتمتّع بثقة بالنفس، وبالقدرة على اتخاذ القرار المناسب. تكون صاحب شخصية جذابة، ولن تمانع ببعض المصاريف الاضافية لإرضاء الحبيب وللتمتع بأوقات جميلة الى جانبه. يدفعك التفاؤل نحو المصالحة ولمّ الشمل، وقد يترتّب على هذه الخطوة تقديم بعض التنازلات والتضحيات. تناسبك مواقع الكواكب حاليًا، ولن تنزعج من بعض التصرّفات والمتطلّبات. ينسجم العازب مع مواليد برج الدلو والحوت والجدي.









برج الدلو

توقعات برج الدلو شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

يمكنني تبشيرك بأن ان انطلاقة العام تبدأ الآن، وهي استثنائية وواعدة جدًا. فمواقع النجوم تناسبك تمامًا وترسل اجمل تأثيراتها لتنير دربك بالنجاح والربح. وبالتالي يكون شهر شباط (فبراير) مثمرًا وغنيًا على كل الصعد. انه شهر مناسب لتحديد الاهداف والاولويات، فأنت تبدو متحمّسًا للحياة ولخوض مجالات جديدة ولتحسين موقعك واحوالك. وأنا اشجعك على القيام بخطوة مصيرية او نوعية تبدأ بها العام، فتكون الصورة الشهرية والسنوية ربما اوضح وأكثر دقة.





يملؤك التفاؤل والامل وتتمتع برؤية واضحة وحدس سليم للأمور. تُدهش الكثيرين بسرعة تصرّفك وانخراطك في المجتمع سواء على الصعيد المهني او العاطفي او الاجتماعي. كذلك ان اندفاعك الشديد الذي تتمتّع به لا يُنافس، وقد يفشل بعضهم، وعبثًا يحاولون مجاراة وتيرتك. تتلاحق الاحداث بشكل سريع، وقد تفشل في اغتنام الفرص كلها بسبب كثرة الانشغالات وضيق الوقت. فالشهر ديناميكي جدًا، وتظهر خلاله تطورات منشودة وعروض طارئة وخيارات متعدّدة، ويكون الجميع بانتظار قرارك او اشارة منك. اللقاءات مثمرة ومفيدة، وهي ضرورية لتقدّمك ولموقعك.





تتمتّع بالجرأة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تخدم مصالحك، وتكون صاحب شخصية لافتة تعكس ثقة عالية بالنفس، الامر الذي يجذب الزبائن والصفقات واهل النفوذ. يكون ايقاع الحياة سريعًا وناشطًا جدًا هذا الشهر، وهو يشكّل انطلاقة فعلية للعام. تهتم لكل ما هو جديد ويغني مؤهلاتك، ولن تتردّد في الترشّح لمنصب جديد او للمشاركة في ورشة عمل تعزّز موقعك. قد تنطلق في تنفيذ خطة او مشروع، فأنت تبحث عن التجدّد والتطوّر، ولن ترضى بعد الآن بالعمل الروتيني او بذلك الذي لم ينفع مصالحك في الآونة الأخيرة. لن تتردّد في اعتماد اسلوب او تقنية جديدة، ومن يدري فقد تبدأ عملًا مختلفًا وتنطلق في مرحلة جديدة. اضف الى ذلك وجود كوكب الزُهرة (فينوس) في برجك الذي يجلب الحظوظ والمكاسب ويبعد الخصوم والمنافسات الصعبة. بالتوفيق!





توقعات برج الدلو شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

حان الوقت لتحديد ما تريد في العلاقة، ولاعتماد اسلوب افضل وأرقى يضمن حسن سير الامور. وجود الشمس في برجك يمكنني من القول ان الظروف السائدة حاليًا تكون استثنائية ومناسبة تمامًا لإعادة احياء العلاقات، ولتعزيز الروابط ولطيّ صفحة الماضي والانطلاق في صفحة جديدة. باستطاعتك ادخال جديد على حياتك العاطفية والعائلية، ربّما من خلال مصالحة او تقديم اعتذار او التراجع عن قول او موقف. عبّر عن رأيك واخرج عن صمتك. حان الوقت للعازب للتعارف، ولعله هذا الشهر يلتقي من يلفت انتباهه لتأثيرات كوكب الحب فينوس في برجه. شهر رومانسي بامتياز.









برج الحوت

توقعات برج الحوت شهر فبراير- شباط على الصعيد المهني

الجو فاتر لا بل جامد كليًا، وهو لا يصلح لاتخاذ اي موقف حاسم تجاه اي موضوع، والا فإن النتائج تكون مخيبة. ان تأثيرات الكواكب هذا الشهر تحديدًا حتى تاريخ 19 غير ذي جدوى، على عكس ما كنت تتوقع.





لا تنتظر جوابًا قبل تاريخ 19، وربما يطول انتظارك حتى عيد مولدك. دع الجزء الاول من هذا الشهر يمر بهدوء ومن دون استعجال من قبلك. اعتبرها فترة نقاهة واسترخاء. اعط نفسك فرصة للتخلص من ذيول قديمة ولإعادة تقييم الاشهر الأخيرة. حاسب نفسك بصدق وبصراحة، وحاول استخلاص العبر المفيدة. ان الطاقة الفلكية مسلطة على جميع النشاطات الهادئة والبعيدة كل البعد عن الصخب والضجيج والحشود. تلاحظ اهتمامك بالأماكن الرومانسية والمنعزلة لأنها تنسجم مع الطاقة الشهرية ولا سيما في القسم الاول من الشهر.





تتحسن الاوضاع في الجزء الثاني من الشهر، ابتداءً من تاريخ 19. تلمس ارتفاعًا في المعنويات وسرعة في التطورات. تنتعش حيويتك مجددًا، وتبدأ عجلة الحياة بالدوران بقوة ولا سيما لمواليد هذا الشهر. تنشط الاتصالات واللقاءات، وتصل الأخبار والنتائج وتحسم الامور وتنجز المعاملات.





اذًا، انه شهر بطيء وغير واعد على الاطلاق في جزئه الاول، وهي فترة خالية من الطاقة كليًا، تتخلّلها فترات من الملل. اما الفترة الثانية فتبدو جميلة ومبشرة بالخير. كرّس وقتك للأبحاث والتحضير في الفترة الاولى، واترك التنفيذ للجزء الثاني من شباط (فبراير) لتضمن النتائج الحسنة.





تبدأ مرحلة جديدة وتشعر بتغيير في نظرتك إلى الأمور، وكأنك اكثر نضجًا واستيعابًا للأمور. باستطاعتي القول انك على وشك البدء في عام جديد.





إن الجوّ الفلكي لا يبشّر بالنجاح التام، فالظروف تماطل وتعاكس، وتُهمل تطلعاتك حتى تاريخ 18. وقد تُمنى المحاولات بالفشل والخسائر. من المستحسن عدم الانطلاق في اي مهمّة جديدة، بل التريّث حتى موعد وصول الشمس الى برجك مساء الاثنين 18. عندئذٍ تبدأ المعطيات بالتحسّن لمصلحتك، وعلى الاقل تخرج من مرحلة الركود والتأخير وتفرح بانفراج. لا تترك امورك للمصادفة، بل كن انت سيد الموقف لكن من دون انفعال وعدائية.





توقعات برج الحوت شهر فبراير- شباط على الصعيد العاطفي

تصادفك في هذا الشهر بعض التحديات العاطفية، ولا سيما في النصف الأول منه. قد يصبح الحبيب او الشريك لسببٍ ما او ظرف ما متطلّبًا اكثر من المعتاد. تسيطر الرتابة، وتستفيد من الجوّ الهادئ لإقامة حوار بنّاء يعيد الامور الى طبيعتها، اذا كانت متوتّرة، ابتداءً من تاريخ 19. ومع وصول الشمس الى برجك تتحسّن الظروف لمصلحتك. تستعيد قدرتك على الوقوف في وجه العراقيل، وتستمد عزيمتك من تفاؤلك، ولن يصعب عليك بالتالي اتخاذ الخطوات الجريئة والحاسمة. انظر الى الحياة بإيجابية، ولا تتردّد في التخلي عن كل اسلوب ومنطق لا يخدمان مصلحة العلاقة.