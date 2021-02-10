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رياضة

كأس ملك إسبانيا.. إشبيلية يتقدم بهدف على رفاق ميسي في الشوط الأول

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:04 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق إشبيلية على برشلونة بهدفا دون رد، بالشوط الأول في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي سيقام على ملعب رامون سانشيز.

وجاء الهدف من مجهود فردي مميز من جولز كوندي في الإنطلاق من وسط الملعب الدفاعي لإشبيلية إلى داخل منطقة جزاء برشلونة مراوغا أكثر من لاعب بشكل متتالي أتبعه بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك الحارس مارك تير شتيجن.

ويدخل برشلونة المباراة منتشيا بفوزه الأخير على ريال بيتيس في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد الماضي.

فيما يأمل إشبيلية في الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه أمام النادي الكتالوني، مساء الليلة، من أجل تفيده في مواجهة الإياب المقرر لها الثالث من مارس المقبل.

ويفتقد في مواجهة الليلة، الأمريكي سيرجينيو ديست، الظهير الأيمن للفريق، ومارتن برايثوايت، وميراليم بيانيتش بسبب الإصابة.

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