اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالإسكندرية نظرا لأعمال الصيانة

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن 5 مناطق في المدينة، لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وتشمل المناطق، طوسون "شارع المستشارين"، والسيوف "شارع الشركة العربية"، ورشدي "طريق الجيش"، وبحري" وكالة الليمون"، والإبراهيمية "كوبري الإبراهيمية – طريق الحرية".

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وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن هناك 5 مناطق مقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء.