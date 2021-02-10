استخراج كوبين زجاج من قولون شاب.. رئيس جراحة المنصورة يكشف تفاصيل العملية

كشف ذكاء إبراهيم رئيس قسم الجراحة ب مستشفى المنصورة التخصصي، تفاصيل تمكن فريق طبي من استخراج كوبين زجاجيين من قولون شاب بمستشفى المنصورة التخصصي.





وقال إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، فتحنا جزء من القولون، مضيفا: بدأنا استخرج الكوبين بهدوء وبطريقة بسيطة حتى لا نتسبب في تهتك بالقولون.





وأضاف رئيس قسم الجراحة بمستشفى المنصورة التخصصي،: حاولنا اخرج الكوبين بطريقة مختلفة غير عملية فتح البطن، مستدركا عملنا إجراءات طبية من شأنها منع حدوث مضاعفات مرة أخرى.





وأكمل ذكاء إبراهيم رئيس قسم الجراحة بمستشفى المنصورة التخصصي، أن الكوب الواحد حجمه حجم كوب مياه عادية، وحاولنا عمل منظار لاستخراجها، مشيرا إلى أن الكوب لا يمكن أن يتم ابتلاعه من الفم.



