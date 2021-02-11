شهي ولذيذ.. طريقة عمل رقاق بالجبنة بأسهل الخطوات

رقاق بالجبنة من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها و تقديمها لأسرتك في المنزل، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل رقاق بالجبنة بأسهل الخطوات.
مقادير رقاق بالجبنة
رقاق
زبدة
جبنة بيضاء
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
فلفل أخضر رومي
طماطم مفرومة
2 كوب لبن
بيضة
ملح
فلفل أسود
بقدونس
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طريقة تحضير رقاق بالجبنة:
-تذوب الزبدة وتدهن الصينية بالزبدة.
-تدهن رقائق الرقاق بالزبدة، ثم تسقى بالحليب وترص في الصينية.
- تضاف الحشوة.
-ثم ترص طبقات الرقاق.
-تخفق البيضة مع الحليب المتبقي ويسقى بالرقاق.
-تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه.
حشوة 1
* تخلط الجبنة مع الفلفل الرومي، والطماطم، والبقدونس.
حشوة 2
* تخلط الجبنة الرومي مع الموزاريلا، والطماطم، والبقدونس