شهي ولذيذ.. طريقة عمل رقاق بالجبنة بأسهل الخطوات

مقادير رقاق بالجبنة

رقاق

زبدة

جبنة بيضاء

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

فلفل أخضر رومي

طماطم مفرومة

2 كوب لبن

بيضة

ملح

فلفل أسود

بقدونس









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طريقة تحضير رقاق بالجبنة:

-تذوب الزبدة وتدهن الصينية بالزبدة.

-تدهن رقائق الرقاق بالزبدة، ثم تسقى بالحليب وترص في الصينية.

- تضاف الحشوة.

-ثم ترص طبقات الرقاق.

-تخفق البيضة مع الحليب المتبقي ويسقى بالرقاق.

-تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه.





حشوة 1

* تخلط الجبنة مع الفلفل الرومي، والطماطم، والبقدونس.





حشوة 2

* تخلط الجبنة الرومي مع الموزاريلا، والطماطم، والبقدونس