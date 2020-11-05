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مرأة

طريقة عمل رقاق طرى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:24 ص
رقاق
رقاق
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل رقاق طري بشكل مشهي ومذاق لا يقاوم لعشاق الرقاق، فالبعض يفضل تناوله حلو والبعض الآخر يفضل تناوله مالح، لذلك نكشف لكم طريقة إعداده.


المكونات لعمل رقاق طري:

* رقاق طري
* نصف كيلو لحم مفروم
* بصل
* 3 ملاعق كبيرة سمنة
* 1 ملعقة صغيرة بهارات
* جوزة الطيب
* ملح وفلفل
* 1 كوب مرقة
* نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

طريقة عمل رقاق طري:

* تعصج اللحمة مع البصل
* تضاف لها البهارات وجوزة الطيب والحبهان والملح والفلفل
* تذوب السمنة
* توضع 5 طبقات من الرقاق
* وتدهن كل طبقة بالسمنة
* وفوقها 5 طبقات أخرى من الرقاق
* وتدهن كل طبقة بالسمنة
* ثم يقطع ويسقى بالمرقة
* ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة
* ويقدم ساخنا

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