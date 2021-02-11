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الري: إنجاز ما يقرب من ألف كيلو من تطوير وتبطين الترع حتى الآن

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:49 ص
مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع
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هاجر إبراهيم
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه تم إنجاز ما يقرب من الألف كيلو متر من تطوير تبطين الترع، بالإضافة إلى أنه تم طرح وجارى تنفيذ ما يقرب من 5 ألاف كيلو متر، من أصل 7 آلاف كيلو متر من المفترض الانتهاء منهم لمنتصف العام المقبل. 

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن وزارة الري تعمل بمعدلات تنفيذ مرتفعة جدا وبجميع المحافظات، موضحًا أن هذا المشروع له أهمية كبيرة وأنه يجب أن يتم تحقيقه في الموعد المناسب.

وتابع أن مشكلة الترع كانت تتلخص في وجود حشائش وبعض المخلفات والحيوانات الميتة والتي كانت تعوق توصيل المياه للمزارعين، ما يخلق مشكلة سلبية للمزارع في زيادة محصوله، وبالتالي عملية إعادة القطاع التصميمي الهندسي السليم لكل ترعة يساهم فى عملية توزيع عادل وكفؤ للمياه بين المزارعين.

وأكد أن الأن المزارع يؤكد وصول المياه لمدة يومين لأخر الترعة، متابعا أن تلك العملية مفيدة ولها مردود كبير جدًا في توصيل كمية المياه فى الوقت المناسب للمزارع، وبالتالي لا يحدث إجهاد للنبات والذى يقلل الإنتاجية المحصولية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشروع القومي للتحول للري الحديث بدلا من الري بالغمر ونشر أنظمة الري الذكي، مما ستنظم إدارة المياه داخل مصر وترشيدها وتوفيرها لكل احتياج مطلوب وزيادة الإنتاجية المحصولية.

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