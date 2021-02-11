15 سيارة إطفاء تحاصر النيران فى حريق بأحد مستودعات البترول الضخمة بالسويس

حاصرت ١٥ سيارة إطفاء من الدفاع المدنى وشركات البترول ، حريقا شب أثناء عمليات تجارب تشغيل أحد المستودعات البترولية الضخمة بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود بطريق السويس القاهرة الصحراوى.









وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء باسم العطار، حكمدار السويس، باندلاع حريق بأحد المستودعات الجديدة الجارى بناؤها بمنطقة عجرود، فانتقلت أجهزة الأمن والإطفاء إلى موقع الحريق بعد إخطار الهيئة العامة للبترول والدفع بـ١٥ سيارة من الدفاع المدنى والنصر للبترول والسويس للبترول وسوميد والأنابيب.









كما تم اتخاذ الإجراءات بتأمين المنطقة وإخلائها نظرا لقرب الحريق من مستودع تعبئة أنابيب البوتاجاز.











وقام الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بالتوجه إلى منطقة الحريق نظرا لوجود إخطار بوجود ٨ عمال بمحيط منطقة الحريق لتقديم الإسعافات لهم فورا.









وأمر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتوفير جميع إمكانيات المحافظة لمكافحة الحريق وسرعة إخماده.