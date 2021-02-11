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محافظات

لمجابهة كورونا.. محافظة الإسكندرية تنتفض لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:43 م
محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تنتفض لتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم
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أحمد بسيوني

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية ، اليوم الخميس، حملة مكبرة برفقة محارب هيلع رئيس حي شرق، بشوارع سيدي جابر.


وقد أسفرت الحملة عن تحرير (١٧) محضرا لمخالفات متنوعة منها: رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة، وغلق  (٤) منشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة من: توافر جهاز قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ (٩٠٠٠) جنيه.


وتنوعت المخالفات بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم إرتداء الكمامة للأفراد واشغال للطريق. وقد قامت الحملة بضبط (٣٧) "شيشة" بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على  (٢٠) حالة إشغال مختلفة من شوارع؛  مساكن ضباط مصطفى كامل و منطقة سيدي جابر.

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نطاق حي منتزه اول؛ قامت أجهزة الحي برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه اول اليوم الخميس، بحملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشوارع( ملك حفنى بحرى ،وشارع ملك حفنى قبلي، وشارع الصداقة ،و شارع لمعي ، وشارع المسرح)، واسفرت الحملة عن تغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية بمبلغ إجمالي 7000 جنيه وتم التحفظ على العديد من الانشغالات .


وعلى الصعيد ذاته؛ شن حي منتزه ثان، حملة مكبرة برئاسة اللواء أشرف بهجت ، رئيس الحي ، والدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، أسفرت عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وتقديم الشيش للرواد وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة 21 الف جنيه، وقامت الحملة بالمرور على شوارع( 25 طوسون  ، جمال عبد الناصر ومتفرعاته ، ملك حفني بحري ).


شارك في الحملات ممثلين عن (الطب البيطري، و الصحة، و مديرية التموين، و القوى العاملة، و الأمن الصناعي، و إدارة الرخص، و المتابعة الميدانية، وإدارة اشغالات الطريق، و الإيرادات ،ووحدة الازالة والتدخل السريع).


وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة بجميع احياء المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا، و تفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال، والزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة المواطنين.

لمجابهة كورونا.. محافظة الإسكندرية تنتفض لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم
لمجابهة كورونا.. محافظة الإسكندرية تنتفض لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم
لمجابهة كورونا.. محافظة الإسكندرية تنتفض لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم
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