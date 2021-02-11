ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مسلسل لا ينتهي .. انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:24 م
مسلسل لا ينتهي ..
مسلسل لا ينتهي .. انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
كشف حي وسط الإسكندرية عن انهيار  أجزاء من عقار بشارع الشنقيطي من البرنس، بالحضرة القبلية باب شرقي الإسكندرية، دون وقوع إصابات.


بدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتساقط اجزاء من العقار المذكور. وعلى الفور هرعت الأجهزة المعنية بالحي في حضور مدير إدارة الأزمات والكوارث؛ وإدارة المتابعة، ومهندس المنطقة، ومقاول الهدم التابع للحي، إلى موقع العقار.


اقرأ أيضًا:


وبالانتقال و المعاينة، تبين انهيار أجزاء من العقار، دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح، وأن العقار صادر له قرار هدم رقم  ١٤٠ لسنة ١٩٩٩.


 ووجه رئيس الحي بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حفاظا على الأرواح والممتلكات.


كما وجه برفع مخلفات الهدم لفتح الشارع للمارة والمرور والانتهاء من ازالة الاجزاء الخطرة  والمعلقة بالعقار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انهيار سقف عقار بالدخيلة... إصابة 3 أشخاص غرب الإسكندرية

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

انهيار عقار قديم بحي الجمرك وأنباء عن وجود أشخاص تحت الانقاض

انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق غرب الإسكندرية

مسلسل العقارات المائلة لا ينتهي.. إخلاء 5 عقارات بكرموز قبل وقوع الكارثة والأهالي يبحثون عن ملاذ آمن

مبنى مخالف.. النيابة تبدأ التحقيق في واقعة عقار كوم الشقافة المائل

ترشيحاتنا

آخر ظهور للراحل علي حميدة قبل مرضه .. فيديو

لا يستطيع الكلام.. ابن شقيقة علي حميدة: نقابة الموسيقيين تتجاهلنا

قرار عاجل من شرطة دبي بشأن فيروس كورونا

بشرى لـ معلمي مصر.. حوافز وبدلات ومنح وزيادات بأمر السيسي

مسئولة بالقليوبية تطلق أسماء زوجها ووالده وأشقائه على الشوارع.. القصة الكاملة

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحولت إلى اللون الأسود.. كورونا يتسبب في بتر أصابع مسنة.. تفاصيل

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد