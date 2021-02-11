مسلسل لا ينتهي .. انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

كشف حي وسط الإسكندرية عن انهيار أجزاء من عقار بشارع الشنقيطي من البرنس، بالحضرة القبلية باب شرقي الإسكندرية، دون وقوع إصابات.









بدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتساقط اجزاء من العقار المذكور. وعلى الفور هرعت الأجهزة المعنية بالحي في حضور مدير إدارة الأزمات والكوارث؛ وإدارة المتابعة، ومهندس المنطقة، ومقاول الهدم التابع للحي، إلى موقع العقار.









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وبالانتقال و المعاينة، تبين انهيار أجزاء من العقار، دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح، وأن العقار صادر له قرار هدم رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٩.









ووجه رئيس الحي بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حفاظا على الأرواح والممتلكات.









كما وجه برفع مخلفات الهدم لفتح الشارع للمارة والمرور والانتهاء من ازالة الاجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار.



