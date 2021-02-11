ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قصة استحواذ BMW على رولز رويس .. وكيف ساهمت في تصنيع أول سيارة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:23 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
الكثير من عشاق السيارات لا يعرفون أن شركة بي إم دبليو قامت بالاستحواذ على رولز رويس ، وجرت المفاوضات عام 2006 مع الشركة على اساس الإبقاء عليها في بريطانيا للمحافظة على إرثها وطابعها التاريخيين فهي بريطانية 100 % ، ولا تصنع إلا باليد .


وقدمت وقتها رولز رويس لائحة شروط معايير ، وكان أهمها مساحة الموقع بأن تكون 30 فدانا، وقابلة للتوسع إلى 50 فدانا، وعلى ان تضم مرافق ثقافية ورياضية ، وعالمية .


كما أضافت الشركة في هذا التوقيت إلى هذه الشروط ، تواجد يد عاملة محلية ذات كفاءة عالية، وقادرة على تلبية أعلى متطلبات الجودة ،وتمكنت بي إم دبليو من الاستجابة لكل هذه المتطلبات، وتوفيرها في جوودوود، التي احتلت المرتبة الأولى مقارنة بباقي الأماكن المقترحة.


ومن المعروف أنه في عام 1931 اتحدت رولز رويس مع بنتلي، و غير أن ذلك لا يخفى علينا بأن الشركة البافارية الالمانيه بي أم دبليو BMW هي الشركة الام لـ رولز رويس.


كما أن بي إم دبليو هي أول تدخل لها في تصميم السيارة الفارهة ، وأول بصمة لها فانتوم واشتهرت رولز رويس وانتشرت بشكل ملفت للنظر في
العالم العربي فكثير منها صنعت وأنتجت بمواصفات خاصة للملوك والرؤساء وكثير منها ذهب لصفوة المجتمع العربي ،وتمتلك شركة رولز رويس مصنعا لصناعة المحركات التربينية وخصوصًا محركات الطائرات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السر الحقيقي خلف شعار بي ام دبليو BMW

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

السر الخفي وراء شعار بنتلي وعلاقته بالطائرات.. صور

في الذكرى المئوية لرولز رويس.. كيف تم تصنيع تمثال روح النشوة؟

ترشيحاتنا

شوفلك نادي تاني.. تامر أمين يفتح النار على مروان محسن

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري: برونزية المونديال ليست جديدة على الأهلي نادي القرن

الأهلي أكثر الفرق الإفريقية والعربية فوزًا في مباريات المونديال

تامر أمين يوجه رسالة عاجلة لـ محمد الشناوي

وزيرة الصحة:نتفاوض لإنتاج لقاح فيروس كورونا في مصر وتوفير لإفريقيا بتكلفته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب