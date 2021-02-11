قصة استحواذ BMW على رولز رويس .. وكيف ساهمت في تصنيع أول سيارة

وقدمت وقتها رولز رويس لائحة شروط معايير ، وكان أهمها مساحة الموقع بأن تكون 30 فدانا، وقابلة للتوسع إلى 50 فدانا، وعلى ان تضم مرافق ثقافية ورياضية ، وعالمية .





كما أضافت الشركة في هذا التوقيت إلى هذه الشروط ، تواجد يد عاملة محلية ذات كفاءة عالية، وقادرة على تلبية أعلى متطلبات الجودة ،وتمكنت بي إم دبليو من الاستجابة لكل هذه المتطلبات، وتوفيرها في جوودوود، التي احتلت المرتبة الأولى مقارنة بباقي الأماكن المقترحة.





ومن المعروف أنه في عام 1931 اتحدت رولز رويس مع بنتلي، و غير أن ذلك لا يخفى علينا بأن الشركة البافارية الالمانيه بي أم دبليو BMW هي الشركة الام لـ رولز رويس.





الكثير من عشاق السيارات لا يعرفون أن شركة بي إم دبليو قامت بالاستحواذ على رولز رويس ، وجرت المفاوضات عام 2006 مع الشركة على اساس الإبقاء عليها في بريطانيا للمحافظة على إرثها وطابعها التاريخيين فهي بريطانية 100 % ، ولا تصنع إلا باليد .كما أن بي إم دبليو هي أول تدخل لها في تصميم السيارة الفارهة ، وأول بصمة لها فانتوم واشتهرت رولز رويس وانتشرت بشكل ملفت للنظر فيالعالم العربي فكثير منها صنعت وأنتجت بمواصفات خاصة للملوك والرؤساء وكثير منها ذهب لصفوة المجتمع العربي ،وتمتلك شركة رولز رويس مصنعا لصناعة المحركات التربينية وخصوصًا محركات الطائرات.