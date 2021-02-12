توقعات الأبراج الجمعة 12-2-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الحمل

مهنيًا: لا تتدخل في عمل الآخرين واترك كل شخص يهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهم

عاطفيًا: لا تتوقع أن يجاريك الشريك في أفكارك، وخصوصًا إذا لم تقنعه بها أولًا

صحيًا: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية في وضعك الصحي

برج الثور

مهنيًا: الماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبل

عاطفيًا: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة

صحيًا: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص

برج الجوزاء

مهنيًا: تشاطر أحدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك

عاطفيًا: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب

صحيًا: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة

برج السرطان

مهنيًا: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء

عاطفيًا: تعرف جيدًا أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة

صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي يومًا بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة

برج الاسد

مهنيًا: عليك التنويع في أسلوب عملك، فهذا من شأنه أن يبعد عنك الملل الذي يدق بابك

عاطفيًا: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

صحيًا: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد

برج العذراء

مهنيًا: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات باهرة

عاطفيًا: المزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجيًا، فإذا كنت مهتمًا به، حاول تحسين تصرّفاتك معه

صحيًا: شارك الأولاد ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم. هذا مفيد لك

برج الميزان

مهنيًا: القرار النهائي ضروري وحاسم للحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير

عاطفيًا: منح الشريك وقتًا أطول يساعده على التفكير جديًا في المستقبل، وتجد عندها حلًا لكل الأمور العالقة

صحيًا: تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك

برج العقرب

مهنيًا: أنت أمام يوم جديد يطلّ عليك ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شركات مهمّة جدًا، في حياتك الشخصية والمهنية

عاطفيًا: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته

صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة

برج القوس

مهنيًا: أجواء رائعة تحمل تحولًا يعجبك كثيرًا وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات

عاطفيًا: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولًا مناسبة

صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

برج الجدي

مهنيًا: تبقى صلبًا في مجال العمل الاجتماعي الذي ترغب في خوض غماره لأنّه يشعرك بالسعادة

عاطفيًا: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور

صحيًا: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك

برج الدلو

مهنيًا: قد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر

عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان

صحيًا: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهدًا لتكون نشيطًا وحاضرًا بدنيًا

برج الحوت

مهنيًا: بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المصاعب مهما بلغ حدّها لانو الحظ اليوم دخل برجك وبدا يطرق بابك

عاطفيًا: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم

صحيًا: لا بأس من اختيار أنواع الخضروات المفيدة أكثر من غيرها في الحمية الغذائية