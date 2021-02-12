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توقعات الأبراج الجمعة 12-2-2021 مهنيا وعاطفيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وننشر عن  أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 12-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.


برج الحمل
مهنيًا: لا تتدخل في عمل الآخرين واترك كل شخص يهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهم
عاطفيًا:  لا تتوقع أن يجاريك الشريك في أفكارك، وخصوصًا إذا لم تقنعه بها أولًا
صحيًا: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية في وضعك الصحي
برج الثور
مهنيًا: الماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبل
عاطفيًا: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة 
صحيًا: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص
برج الجوزاء
مهنيًا: تشاطر أحدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك
عاطفيًا: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب
صحيًا: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة
برج السرطان
مهنيًا: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء
عاطفيًا: تعرف جيدًا أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة 
صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي يومًا بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة
برج الاسد
مهنيًا: عليك التنويع في أسلوب عملك، فهذا من شأنه أن يبعد عنك الملل الذي يدق بابك
عاطفيًا: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط
صحيًا: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد
برج العذراء
مهنيًا: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات باهرة
عاطفيًا: المزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجيًا، فإذا كنت مهتمًا به، حاول تحسين تصرّفاتك معه 
صحيًا: شارك الأولاد ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم. هذا مفيد لك
برج الميزان
مهنيًا: القرار النهائي ضروري وحاسم للحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير  
عاطفيًا: منح الشريك وقتًا أطول يساعده على التفكير جديًا في المستقبل، وتجد عندها حلًا لكل الأمور العالقة
صحيًا: تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك
برج العقرب
مهنيًا: أنت أمام يوم جديد يطلّ عليك ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شركات مهمّة جدًا، في حياتك الشخصية والمهنية
عاطفيًا: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته
صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة
برج القوس
مهنيًا:  أجواء رائعة تحمل تحولًا يعجبك كثيرًا وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات
عاطفيًا: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولًا مناسبة
صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة
برج الجدي
مهنيًا: تبقى صلبًا في مجال العمل الاجتماعي الذي ترغب في خوض غماره لأنّه يشعرك بالسعادة
عاطفيًا: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور
صحيًا: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك
برج الدلو
مهنيًا: قد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان 
صحيًا: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهدًا لتكون نشيطًا وحاضرًا بدنيًا
برج الحوت
مهنيًا: بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المصاعب مهما بلغ حدّها لانو الحظ اليوم دخل برجك وبدا يطرق بابك
عاطفيًا: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم
صحيًا: لا بأس من اختيار أنواع الخضروات المفيدة أكثر من غيرها في الحمية الغذائية
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