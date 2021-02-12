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اقتصاد

الدولار يتراجع 4 قروش في أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:09 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش مقارنة بمستهل تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.87 جنيه للشراء و19.04جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.52جنيه للشراء و 21.73 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.48جنيه للشراء و 17.63 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة

سجل ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و 14.99جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

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