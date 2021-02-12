اللهو الخفي .. استشاري يحذر من بالونات الأطفال ودورها في نقل فيروس كورونا ..فيديو

كشف الدكتور محمود السعداوي ، استشاري الأمراض الصدرية عن مخاطر استخدام "البالونات المصبوغة" في نقل فيروس كورونا ، موضحا أنها تمثل "اللهو الخفي" ، في نقل الفيروس للأطفال ، إلى جانب نقلها لبعض الفيروسات الأخرى .





ولفت "السعداوي" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، إلى أن خلطة الليمون والعسل والزبادي ، من أهم الخلطات التي تقوي المناعة لدى الأطفال .





وكشفت دراسة جديدة لجامعة كامبريدج البريطانية عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، عبر الخفافيش، ومن خلال الحيوانات المصابة ،وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.





وقالت الدراسة، إن آليات التغير البيئي مثل ارتفاع درجات الحرارة، كان سببًا فى تغير الغطاء المناخي لبعض المناطق والتى شملت غابات جنوب الصين وشرق آسيا، وانتقال٤٠ نوعًا من الخفافيش إلى هذه الغابات.





وأضاف التقرير أن هذه الخفافيش حملت معها أنواعًا مختلفة من فيروس كورونا وانتقل إلى حيوانات كثيرة وجديدة فى الغابات مثل قط الزباد حيوان المدرع.



