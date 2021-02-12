بعد شكاوى المواطنين لخطورته الداهمة.. إزالة أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

تلقى حي غرب الإسكندرية شكوى من وجود خطورة داهمة بالعقار ١٠ شارع آمون من شارع راغب بمنطقة كرموز والصادر قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة بالحي. بشأنهلجنةالمنشآتالآيلة



وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان بتنفيذ حملة فورية بإزالة الخطورة الداهمة بالعقار المذكور حفاظا على سلامة الأهالي والمواطنين، وذلك في حضور سكرتير عام الحي وإداره المشروعات بالحي.





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وشددت شعبان على ضرورة الاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن، بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن، وتعليمات المهندسة سحر شعبان بالاستجابة الفورية لأي شكوى تصل عبر قنوات التواصل المختلفة من صفحات التواصل الاجتماعي وصوتك مسموع واللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية.

يذكر أن حي وسط الإسكندرية كشف أمس الخميس عن انهيار أجزاء من عقار بشارع الشنقيطي من البرنس، بالحضرة القبلية باب شرقي الإسكندرية، دون وقوع إصابات.









بدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتساقط اجزاء من العقار المذكور. وعلى الفور هرعت الأجهزة المعنية بالحي في حضور مدير إدارة الأزمات والكوارث؛ وإدارة المتابعة، ومهندس المنطقة، ومقاول الهدم التابع للحي، إلى موقع العقار.









وبالانتقال و المعاينة، تبين انهيار أجزاء من العقار، دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح، وأن العقار صادر له قرار هدم رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٩.









ووجه رئيس الحي بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حفاظا على الأرواح والممتلكات.









كما وجه برفع مخلفات الهدم لفتح الشارع للمارة والمرور والانتهاء من ازالة الاجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار.



