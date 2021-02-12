بعد التتويج بكأس العالم.. حارس مرمي البايرن يحتفل بالسداسية

احتفل مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية أمس بعد الفوز امس ،على فريق تيجريس اونال.

ونشر نوير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له وهو يرفع كأس العالم على منصة التتويج وعلق قائلا "البطولة السادسة ".

وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.



وجاء هدف المباراة الوحيد من كرة عرضية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء حاول ليفاندوفيسكي تسديد الكرة لترتطم بحارس المرمى، وتصل إلى بنجامين بافار سددها في المرمى الخالي من داخل منطقة الجزاء