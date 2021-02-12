ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد التتويج بكأس العالم.. حارس مرمي البايرن يحتفل بالسداسية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:08 م
نوير
نوير
Advertisements
مصطفى كرم

احتفل مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية أمس بعد الفوز امس ،على فريق تيجريس اونال.

ونشر نوير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له وهو يرفع كأس العالم على منصة التتويج وعلق قائلا "البطولة السادسة ".

وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من كرة عرضية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء حاول ليفاندوفيسكي تسديد الكرة لترتطم بحارس المرمى، وتصل إلى بنجامين بافار سددها في المرمى الخالي من داخل منطقة الجزاء

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

15 دقيقة.. الشناوي ينقذ مرمى الأهلي مرتين من هجوم بايرن ميونخ

30 دقيقة.. تقدم بايرن ميونخ بهدف وإصابة علي معلول

مونديال الأندية.. الأهلي ظهور متواضع وبايرن ميونخ يتقدم في الشوط الأول

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

نوير قبل مباراة نهائي المونديال: نريد الفوز بالسداسية.. وتيجراس فريق طموح

بايرن ميونخ ضد تيجريس .. الـVAR يحرم كيميتش من الهدف الأول

ترشيحاتنا

فورد توروس 2021 تصل السوق السعودي.. الأسعار والمواصفات| صور

استشاري: أعراض كورونا للمتعافين تستمر لفترات طويلة وأخطرها تلف الرئة

الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه.. عقوبات قانون المرور على 9 مخالفات

طقس بارد.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة غدا يصاحبه رياح وشبورة

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقا بالغاز في أسيوط

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

Advertisements

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

الأهلي والزمالك يضعان حسام البدري فى ورطة قبل معسكر مارس

والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

عودة ساسي وبن شرقي.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مولودية الجزائر

الشناوي: الأهلي استحق «برونزية العالم».. وهدفنا «العاشرة» والعودة للمونديال

أول تعليق من مروان محسن بعد التتويج بـ برونزية مونديال الأندية

وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها