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فن

وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب على المسرح الكبير

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بروفات مكثفة يقوم بها عازف الجيتار وحيد ممدوح من أجل الحفل التي يعود بها للمسرح الكبير مرة اخري بعد فترة من التوقف، حيث يشارك في الاحتفالات التي تقيمها دار الاوبرا المصرية بعيد الحب علي المسرح الكبير حيث يقدم الليلة الجمعة فاصلا كاملا كصوليست جيتار مع المايسترو د. محمد الموجي وتشاركه في الحفل النجمة العربية جنات.

وسيقدم وحيد خلال الحفل توزيعات موسيقية جديدة لأغنتين من أغاني النجمة الكبيرة شادية وهي "علي عش الحب" والتي قدمتها عام 1962 في فيلم الزوجة الـ13 وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد، و"إن راح منك يا عين" وهي من كلمات فتحي قوره والحان منير مراد أيضا وهي من أغاني فيلم "أرحم حبي" والتي قدمتها عام 1959.

كما يقدم وحيد التوزيع الموسيقي لواحدة من أغاني الاخوين رحباني وهي نسم علينا الهوي والتي قدمتها السيدة فيروز عام 1967، كما يختتم الحفلة بتوزيع موسيقي جديد لاغنية "ماشربتش من نيلها" التي لحنها عمرو مصطفي وتوزيع نادر حمدي وكلمان نور عبدالله وغنتها شيرين عبدالوهاب في 2017، واكد وحيد علي سعادته علي المشاركة في هذه الاحتفالية التي تقيمها دار الاوبرا في هذا التوقيت الصعب بسبب انتشار فيروس كورونا ولكنخ اعتبرها رسالة حب تقدمها الاوبرا المصرية من قلب القاهرة للعالم بالموسيقي اللغة الأكثر انتشارا في العالم.
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