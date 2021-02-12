وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب على المسرح الكبير

بروفات مكثفة يقوم بها عازف الجيتار وحيد ممدوح من أجل الحفل التي يعود بها للمسرح الكبير مرة اخري بعد فترة من التوقف، حيث يشارك في الاحتفالات التي تقيمها دار الاوبرا المصرية بعيد الحب علي المسرح الكبير حيث يقدم الليلة الجمعة فاصلا كاملا كصوليست جيتار مع المايسترو د. محمد الموجي وتشاركه في الحفل النجمة العربية جنات.





وسيقدم وحيد خلال الحفل توزيعات موسيقية جديدة لأغنتين من أغاني النجمة الكبيرة شادية وهي "علي عش الحب" والتي قدمتها عام 1962 في فيلم الزوجة الـ13 وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد، و"إن راح منك يا عين" وهي من كلمات فتحي قوره والحان منير مراد أيضا وهي من أغاني فيلم "أرحم حبي" والتي قدمتها عام 1959.



