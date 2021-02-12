اقتصاد الصين| مقاطعة هونان تساعد الشركاء الأوروبيين في مكافحة كوفيد-19

شحنت مقاطعة هونان بوسط الصين مجموعات اختبار وإمدادات طبية لمساعدة شركائها في منطقة وسط وشرق أوروبا في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).





وفي يناير، أرسلت شركة (سانشور بيوتك) -وهي شركة مقرها في تشانغشا حاضرة المقاطعة، دفعة من مجموعات الاختبار إلى بلغاريا.





ومنذ العام الماضي، تسابقت الشركة، التي كانت من بين المجموعة الأولى من الشركات في الصين التي تنتج مجموعات اختبار لـ(كوفيد-19)، لتلبية طلبات العملاء في العديد من الدول.





اقرأ أيضا:





وقام مدير الإنتاج بالشركة تشانغ هونغ جيان (35 عاما) برحلة في مايو الماضي إلى اليونان لمساعدة السكان المحليين على التعامل مع الزيادة في عدد المرضى.





وقال: "علمنا أن عملاءنا اليونانيين بحاجة إلى توسيع استخدام مجموعات اختبار (آي بوناتيك)، لذلك قررنا السفر هناك بأنفسنا وتقديم الدعم الفني".





وأوضح تشانغ أن أكثر من 100 من هذه الأدوات مستخدمة بالفعل، قائلا: "عندما غادرنا، تركنا مواد حماية إضافية للسكان المحليين، وقد شعروا بسعادة غامرة. كانت هذه الإمدادات ثمينة للغاية بالنسبة لهم ومفيدة للغاية".





كما أرسلت الشركة مجموعات اختبار الحمض النووي إلى صربيا ورتبت الموظفين لتقديم التوجيه الفني للمستخدمين حسب الحاجة، كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة داي لي تشونغ.





وفي الأشهر القليلة الماضية، أرسلت هونان إمدادات طبية إلى مدن مثل بيستريتا- ناساود في رومانيا، وسوموجي في المجر، وفويفودينا في صربيا.





وقال تشو هواي قوه، مدير المكتب الأوروبي لمكتب الشؤون الخارجية بالمقاطعة، إن هونان لديها تكامل قوي مع دول وسط وشرق أوروبا من حيث الصناعات والمنتجات، ولديها إمكانات هائلة للاستثمار وتنمية التجارة.



