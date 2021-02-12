ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الضرائب: تشغيل الفاتورة الإلكترونية إلزاميا فى 15 فبراير

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:24 م
التشغيل الالزامى
التشغيل الالزامى للفاتورة الالكترونية 15 فبراير
Advertisements
محمد يحيى
أكد رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية  يتم على ثلاث مراحل حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها بنجاح فى 15/11/2020 ، ويهيب رئيس مصلحة الضرائب بالشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها في 15 فبراير الحالي سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم . 

أقرا ايضا ..قرض مقابل الرخصة.. كل التفاصيل وكيفية حساب قيمة رهن السيارة

وأشار عبد القادر فى بيان صادر اليوم الجمعة إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.


وأكد رئيس المصلحة أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات ، وتسجيل مشكلة فنية ، أو تسجيل شكوي أو تقديم مقترحات ،  وتعمل المصلحة على  تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها ، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم ،  من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الضرائب: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في يناير المقبل

تشغيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة الشهر المقبل

المالية: استبعاد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية من مركز كبار الممولين اعتبارا من يوليو 2021

وزير المالية: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

بعد احالة 5 شركات للنيابة بتهمة عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية.. خبراء: الحكومة تسعى لضبط المجتمع ضريبيا والاجراءات ستزيد الحصيلة قريبا

للاستفادة من المزايا.. الضرائب تطالب 347 شركة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ترشيحاتنا

اشتعال الأجواء مع إيران.. إسرائيل تعين قائدا جديدا للمخابرات العسكرية استعدادًا للحرب

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 12-2-2021

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الكويت.. براءة متهمين بالإساءة إلى مصر والسعودية والإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها